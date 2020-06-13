埔心鄉八堡二圳灌溉良質米 今慶豐收重現記憶中刈稻飯

彰化縣稻米產量全台居冠，埔心鄉農民2018年成立埔心鄉八堡好米產銷推廣協會，跟當地學校合作，推廣食農教育，今天協會舉辦吃刈稻飯田野活動，與會人員坐在田埂上吃刈稻飯，聽台中農改場專家講八堡濁水友善環境科技農業等課程，享受現代人難得的農閒時光。

彰化縣埔心鄉八堡好米產銷推廣協會為推廣在地八堡好米，在埔心鄉八堡好米農場舉辦活動，招待吃刈稻飯之外，慶祝埔心國中學生以濁水米作為研究主題，榮獲彰化縣今年第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。