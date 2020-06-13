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埔心鄉八堡二圳灌溉良質米 今慶豐收重現記憶中刈稻飯

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八堡二圳灌溉埔心鄉水稻，今年一期豐收。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八堡二圳灌溉埔心鄉水稻，今年一期豐收。記者簡慧珍／攝影

彰化縣稻米產量全台居冠，埔心鄉農民2018年成立埔心鄉八堡好米產銷推廣協會，跟當地學校合作，推廣食農教育，今天協會舉辦吃刈稻飯田野活動，與會人員坐在田埂上吃刈稻飯，聽台中農改場專家講八堡濁水友善環境科技農業等課程，享受現代人難得的農閒時光。

彰化縣埔心鄉八堡好米產銷推廣協會為推廣在地八堡好米，在埔心鄉八堡好米農場舉辦活動，招待吃刈稻飯之外，慶祝埔心國中學生以濁水米作為研究主題，榮獲彰化縣今年第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。

協會總幹事凃富籐說，埔心鄉灌溉水源來自八堡二圳，水中富含礦物質，水稻植株強健、稻穗飽滿、平均產量比使用一般灌溉用水多1成，值得彰化人自豪，向國人大力推薦八堡好米。縣長王惠美、縣議員兼埔心鄉八堡好米產銷推廣協會理事長張春洋都到場，吃刈稻飯，聽專家講水稻施肥、管控用藥，稻穗飽滿，稻米好品質。

埔心鄉八堡好米產銷推廣協會招待今天活動與會者享用刈稻飯。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉八堡好米產銷推廣協會招待今天活動與會者享用刈稻飯。記者簡慧珍／攝影

稻米 食農教育

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