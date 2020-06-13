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彰化縣啟動萬人健檢 提醒民眾防疫新生活別只吃喝玩樂

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
防疫解封，彰化縣啟動萬人健檢，台大教授也來參觀。記者簡慧珍／攝影
防疫解封，彰化縣啟動萬人健檢，台大教授也來參觀。記者簡慧珍／攝影

彰化縣萬人健檢今年邁入第16年，因疫情延後兩個月，中央宣布防疫管制解封，彰化縣衛生局今天上午在社頭國小恢復第一場萬人健檢活動。彰化縣衛生局表示，全國癌症篩檢率受疫情影響，全部下降，目前疫情趨緩，民眾應像往年，踴躍參加篩檢。

台大公衛學院院長詹長權和副院長陳秀熙等學者到場，隨同縣長王惠美到各健檢站了解執行情形。王惠美表示，萬人健檢每年檢測約1萬4千人，今年原訂4月開始，巡迴全縣舉辦31場次，因疫情影響延期並減為27場次，雖然場次減少但參加人數預估達1萬人。

彰化縣今年首場萬人健檢，衛生局以身作則，實名制、戴口罩、酒精消毒雙手和保持社交安全距離，遵照中央相關指引辦理，基層公衛人員忙到午後結束，總共407名社頭鄉民受檢，健檢最後一站是新增項目的新冠血清抗體篩檢，有35人完成檢驗。

衛生局長葉彥伯說，解封後的防疫新生活，大多聚焦吃喝玩樂，忘了健康檢查，根據衛生福利部癌症篩檢統計資料顯示，民眾因疫情怕上醫院，全國4項癌症篩檢率比去年同期平均衰退17至36%，彰化縣子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌等3項癌症篩檢僅微幅下降5-10%，口腔癌降幅26%，彰化縣因辦理萬人健檢，大腸直腸癌早期發現、早期治療，死亡率下降，其它縣市上升，可見健檢普篩發揮功效。

衛生局 健檢

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