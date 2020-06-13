防疫新生活 中社荷花季開跑
防疫新生活，炎夏賞荷趣，中社花市內的荷花盛開，陣陣花香隨風飄散，吸引許多攝影玩家到場拍攝；台中市建設局也在官網新設「賞樹景點」專區，提供最夯的賞花、賞樹熱點。
時序進入盛夏，正值荷花盛開時節，中社千坪荷花田荷花綻放，牡丹蓮、建蓮、大憨蓮等佇立在花田中，微風輕撫，陣陣荷花香飄來，絢爛陽光下搖曳生姿，質樸清新，吸引許多攝影玩家到場拍攝。
中社花農賴啟文表示，今年荷花分為二梯次種植，因是播種花籽栽種，花朵開的更美，花期也延長，預計花期可到8月底。
中堅攝影學會理事長蔡世垚現場分享拍攝荷花的小秘訣，他表示，荷花是最好的攝影題材，若是單拍花，挑選乾淨的背景，拍攝荷花的最佳時間為清晨5、6時，若要拍花與人，背景則避開建築物，才可呈現香花與美人。
另，台中市建設局在官網新設「賞樹景點」專區，針對台中市公園綠地、園道等開放空間，整理賞樹種類、照片、花期等資訊，提供民眾出外踏青的好選擇，「賞樹最前線」則不定期更新目前正夯的賞樹賞花熱點，例如近期盛開的「黃金雨」阿勃勒與大花紫薇。
建設局長陳大田呼籲，喜愛戶外自然、樹花景觀的市民可千萬別錯過。
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