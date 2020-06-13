影／南投市6億土地閒置成垃圾場 縣府開罰終於清了

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置長滿雜草、堆積垃圾，影響環境衛生，十多年來只罰過1200元。南投縣環保局硬起來，最近依廢棄物清理法開罰6000元，地主申訴無效，終於雇工人清除雜草。南投市民民也讚好，希望地主能清除排水溝廢棄物，避免鄰近區域淹水。

環保局長方信雄說，蔡姓地主申訴認為空地上的垃圾是別人丟棄，但地主本就該負起維護環境責任，就像高速公路交流道遭人亂扔垃圾，環保局要求高公局負責清理、一樣開罰。雖然地主找清除雜草垃圾，但後續仍需負責維護，空地內營建廢棄物、垃圾也需清除，避免妨害排水或孳生蚊蠅。如果遭人亂丟垃圾，建議地主派人管理或裝設監視器，否則環境髒亂，將持續開罰。

南投市前台汽客運用地面積1875坪，過去是南投市最熱鬧的地段，十多年前土地標售，原本要規畫轉運站，南投縣都市計畫委員會依據變更回饋原則，將北側35%土地設為車站專用區，南側65%土地則變更為商業區，地主必須將35%的土地捐贈縣府，或以等值代金繳納縣庫作為都市發展建設基金，才能完成變更作業及程序。

縣議會民進黨團認為縣府將捐贈比例從40%降為35％「讓利」地主1億多元，但即時如此，地主仍和縣府談不攏，6億多元的黃金地段閒置十多年，不僅長滿雜草，連樹木都長出來，堆置建築廢棄物、垃圾，成了南投市最大的髒亂點，被批評是南投市最大毒瘤。

鄰近大同南街也受害，去年6月大雨，因為空地水泥、磚塊等廢棄物堆放，造成下水道堵塞。積水灌入大同南街商店，一家運動用品社地下室淹水超過一公尺，許多商品泡湯。

張姓業者說，他曾要求地主清除廢棄物和拆除部分圍牆以免阻擋排水，卻沒下文。這次終於看到公部門硬起來，要求地主清理環境，希望也要督促地主清除排水溝，讓他不用每次下雨就擔心淹水。