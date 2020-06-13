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影／台中南屯1砂石場遭圍場抗議 業者：近期結束營業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區春社里居民因難忍里內寶文砂石場長期對環境汙染、交通危害，臨時工廠登記證在本月2日到期，卻至今未遷走，今天在民代的陪同下，到寶文砂石場門口拉白布條圍場抗議，高喊「寶文遷走」，否則將採取更激烈的抗議行動。

寶文砂石場說明，該場經營30多年的合法立案土資場，並且配合法規設置環保設施，該場申請臨時工廠登記證展延未通過，加上地主將在9月底租地到期收回土地，土資場恐難經營，近期將討論封場，並結束營業。

台中市南屯區春社里長李志洋今率春社里民，在寶文砂石場門口拉起寫有「反對寶文砂石場繼續在春社里經營、還我行的安全與環境空氣品質」白布條抗議，並封住大門出入口，還有里民拿「憤怒」、「抓狂」、「火大」、「抗議」的字牌，火氣很大，當地台中市議員何文海、劉士州、張耀中、朱暖英等人都到場聲援。

春社里長李志洋說，居民忍不下去了，里內的寶文砂石場右鄰台中精密機械科技創新園區、左鄰嶺東科技大學寶文校區，砂石車載重，一出砂石場後左轉永春南路為下坡路段，路窄、車輛行人又多，危及行人車安全，還有空汙、環境汙染與噪音等危害，居民盼該場能遷走。

台中市議員何文海說，寶文砂石場是地方民眾長期困擾，地方抗議多年，地主將在今年9月租約到期後不再續租，期盼寶文砂石場能盡快結束營業，不要再危害地方。

台中市議員劉士州說，寶文砂石場長期對環境汙染、交通危害，臨時工廠登記證在本月2日到期，卻至今未遷走，盼台中市政府聯合稽查，展現公權力。

台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區春社里民今天在里內的寶文砂石場門口拉白布條抗議，並高喊「寶文遷走」。記者趙容萱／攝影

砂石 台中市 噪音

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