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影／千坪荷花池綻放 疫情解封中彰投苗鄉親賞花半票
台中后里中社花市荷花季盛大登場，近2000坪的荷花田輪番綻放，有重瓣的牡丹蓮、建蓮、石蓮、大憨蓮等荷花品種，白、粉、桃色各具特色，整片翠綠荷葉中，含苞或綻放的荷花隨風搖曳，美不勝收。今日起至7月31日，凡設籍在台中、彰化、南投、苗栗四縣市的鄉親，花海區入園賞花一律半票60元。
中社花市業者賴啟文表示，今年荷花分二梯次種植，且採種植新苗的方式，所以花期比較晚，今年中社花市的荷花含苞待放，第一梯次荷花預計下周盛開，花期可以持續到7月底；第二梯次荷花花期則可持續到8月底。
賴啟文說，隨著疫情解封，花市人潮也回流，人潮多了一倍。中社花市自6月13日開始，也特別優惠設籍在台中、彰化、南投、苗栗四縣市的鄉親，花海區入園賞花一律半票60元，賞花優惠活動到7月31日止。
中社花市除有荷花可欣賞，還有占地8公頃的花海，有向日葵、紫色鼠尾草、黃色和紅色的火焰雞冠花、美麗千曲草、和同樣在水中綻放的睡蓮，五顏六色的各式花種輪番綻放。
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