女孩的第一座百岳 台中女兒館招募青少女登雪山
突破性別框架挑戰新高點！台中市社會局、台中女兒館合作推出「女孩的第一座百岳」行動方案，以全女性登山嚮導團隊，帶領青少女攀爬台中地區最高峰「雪山」，帶著冒險精神邁向未來，預計招收9到12名設籍台中市或在台中市就學工作，年齡15歲到23歲青少女團員，即日起受理報名，額滿為止。
長久以來，攀登高山被視為陽剛的運動，「女孩的第一座百岳」行動方案鼓勵更多青少女勇於挑戰自我，不再自我設限，提倡女孩從事野外活動，翻轉性別刻板印象，作為女孩圓夢的一份成年禮，相關訊息可至女兒館官方臉書查詢：https://www.facebook.com/gardenofgirlsintaichung/。
社會局規劃雪山攀登時程規劃在8月下旬，為期3天3夜，報名女孩們事前將參加一系列訓練課程，包括3場野女孩講座，邀請女性登山教練、攀岩冒險家、野地教育工作者演講，分享戶外運動經歷；7月進行團員甄選，通過後將接受3堂百岳工作坊，由全女性登山嚮導和領隊，帶領團員學習登山相關知識與技能，包括裝備打包、行進方式、地圖判讀、認識山林及野生動物、登山安全常識等，並實際練習野地炊煮。
8月初進入實地演練，安排山林小冒險－東卯山一日來回，透過小山攀登，幫助團員體驗練習行進步伐及呼吸方式，同時熟悉山林環境。登雪山前的行前訓練課程，除了檢查個人裝備，說明注意事項，還將進行5公里40分鐘的體能檢核，確保團員體能狀況到時足以負荷險峻的高山環境。
社會局說，這次活動過程將拍成紀錄片，在10月台灣女孩日記者會成果發表會播放，屆時頒發圓夢女孩知識獎、勇氣獎、自信獎、活力獎、責任獎等五大特質獎。
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