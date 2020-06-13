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影／九蛙入水日月潭重現湖光山色 遊客讚嘆美景如畫
今年3月以來持續高溫，5月初日月潭水位僅剩海拔741公尺，創15年來最低記錄，著名九蛙疊像也全部擱淺淤泥，潭岸周邊都出現草原；最近梅雨帶來豐沛水量，日月潭水位回升接近滿水位，九蛙再度入水，只剩兩隻浮在水面，日月潭恢復碧波萬頃，山光雲影倒映，讓遊客讚嘆「美景如畫」。
日管處表示，日月潭滿水位是748.45公尺，但今年雨量少加上配合一期稻作用水調配，日月潭水位持續下降，一度只剩741公尺和滿水位落差達7公尺，湖底裸露乾涸龜裂，甚至長出青草，九蛙疊像離水兩個月，台電派員清除淤泥，吸引遊客紀錄九蛙全露的畫面。
5月起梅雨鋒面報到，南投山區接連降下大雨，為日月潭挹注不少水源，水位持續回升到748公尺，將近滿水位。九蛙也一隻隻入水，只剩最上面二蛙浮在潭面上。
梅雨也讓日月潭美麗的景觀回來了！乾涸龜裂湖底淤泥再度湧上綠波，湖水清澈見底可見魚群悠游，水面上則白鷺鷥遨翔，湖面如鏡倒映著青山和藍天白雲，讓遊客說，日月潭真的太美了。
因為潭水逼進水蛙頭步道，遊客擔心如果再下雨是否會淹過步道，日管處副處長廖錫標說，九蛙疊像是為凸顯日月潭蓄水發電，每天會有近兩公尺水位落差的有趣現象。不過，水蛙頭步道在日月潭滿水位時，曾有湖水漫過步道情況。
為了確保遊客安全，日管處最近已經重新規劃水蛙頭步道動線，會調高步道高度避免淹水，同時讓遊客更能欣賞九蛙疊像和美景，預計在年底完工，遊客除了欣賞湖光山色，更能認識日月潭蓄水發電的重要功能。
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