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影／九蛙入水日月潭重現湖光山色 遊客讚嘆美景如畫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，山光雲影倒映，美不勝收。記者江良誠／攝影
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，山光雲影倒映，美不勝收。記者江良誠／攝影

今年3月以來持續高溫，5月初日月潭水位僅剩海拔741公尺，創15年來最低記錄，著名九蛙疊像也全部擱淺淤泥，潭岸周邊都出現草原；最近梅雨帶來豐沛水量，日月潭水位回升接近滿水位，九蛙再度入水，只剩兩隻浮在水面，日月潭恢復碧波萬頃，山光雲影倒映，讓遊客讚嘆「美景如畫」。

日管處表示，日月潭滿水位是748.45公尺，但今年雨量少加上配合一期稻作用水調配，日月潭水位持續下降，一度只剩741公尺和滿水位落差達7公尺，湖底裸露乾涸龜裂，甚至長出青草，九蛙疊像離水兩個月，台電派員清除淤泥，吸引遊客紀錄九蛙全露的畫面。

5月起梅雨鋒面報到，南投山區接連降下大雨，為日月潭挹注不少水源，水位持續回升到748公尺，將近滿水位。九蛙也一隻隻入水，只剩最上面二蛙浮在潭面上。

梅雨也讓日月潭美麗的景觀回來了！乾涸龜裂湖底淤泥再度湧上綠波，湖水清澈見底可見魚群悠游，水面上則白鷺鷥遨翔，湖面如鏡倒映著青山和藍天白雲，讓遊客說，日月潭真的太美了。

因為潭水逼進水蛙頭步道，遊客擔心如果再下雨是否會淹過步道，日管處副處長廖錫標說，九蛙疊像是為凸顯日月潭蓄水發電，每天會有近兩公尺水位落差的有趣現象。不過，水蛙頭步道在日月潭滿水位時，曾有湖水漫過步道情況。

為了確保遊客安全，日管處最近已經重新規劃水蛙頭步道動線，會調高步道高度避免淹水，同時讓遊客更能欣賞九蛙疊像和美景，預計在年底完工，遊客除了欣賞湖光山色，更能認識日月潭蓄水發電的重要功能。

日月潭3月起因持續乾旱，導致水位下降7公尺，潭邊汙泥、垃圾也現形。圖／本報資料照片
日月潭3月起因持續乾旱，導致水位下降7公尺，潭邊汙泥、垃圾也現形。圖／本報資料照片
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，美景如畫。記者江良誠／攝影
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，美景如畫。記者江良誠／攝影
日月潭因長期乾旱，九蛙疊像離水，台電也清除淤泥，讓九蛙全都露。圖／本報資料照片
日月潭因長期乾旱，九蛙疊像離水，台電也清除淤泥，讓九蛙全都露。圖／本報資料照片
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，美景如畫。記者江良誠／攝影
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，日月潭重現萬頃碧波，美景如畫。記者江良誠／攝影
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，9蛙也重新入水，只剩兩隻浮在水面上。記者江良誠／攝影
梅雨為日月潭帶來豐沛水量，9蛙也重新入水，只剩兩隻浮在水面上。記者江良誠／攝影

日月潭 梅雨 高溫

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