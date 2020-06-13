大甲媽祖遶境 台中環保局3千人力清除垃圾5.89公噸

大甲媽祖遶境周四晚上展開，為保持環境整潔，台中市環保局動員超過2500名以上志工、300多名清潔隊員，將近3000名人力掃街清潔。環保局長吳志超表示，這是解封後全國第一場大型宗教遶境活動，提醒參加遶境的民眾務必落實戴口罩、勤洗手等個人防護措施，隨手做好垃圾分類，減少使用免洗餐具，兼顧防疫與環保。

環保局大甲區清潔隊在4個地點設置資源分類架，每處2人協助指導民眾進行分類，環保志工與清潔隊員在遶境隊伍經過後，立即清掃鞭炮屑與垃圾，並在起駕日隔日上午前完成清理工作，保持乾淨環境，清除垃圾總計約5.89公噸、資源回收達0.25公噸。

信徒黃先生表示，滿心期待今年的遶境活動，配合防疫措施，早已準備好口罩、消毒液，當然也會做好環保，使用環保餐具和杯具，做到「祈福、防疫又環保」。