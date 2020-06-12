彰化縣長及議長化身直播主 與董至成等人銷貨30多萬

新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣議會議長謝典林為協助拚經濟，邀請縣長王惠美化身直播主，以及知名主持人董至成、馬國畢、直播主寶島叫賣哥、王三郎、俊廷、阿傑及在地歌手陳隨意及謝宜君，今天中午在縣議會開直播，賣力促銷，協助縣內社福團體機構及農民推廣農特產，創造約30多萬元收益。

此次義賣由直播業者團隊號召，並贊助所有軟、硬體設備，無償為縣內社福團體手做產品叫賣銷售。謝典林、王惠美今天在線上直播，銷售聖母聖心啟智中心手做韓式泡菜、真善美基金會附設靜元家園龍眼蜜、慈恩庇護農場蘆薈麵等社福團體手做產品，並搭配縣內優質農產製作美味料理，藉此提升能見度，創造新型銷售通路。

彰化縣織襪產業發展協會也提供在地產品社頭織襪拍賣，並將所得百分之十捐贈社會處彰化縣社會救助金專戶，一起響應公益。

謝典林表示，日前彰南農特產高麗菜盛產卻滯銷，縣內社福機構也因疫情影響導致募款困難、自製的手做產品銷量降低，因此介接直播業者來協助縣內農民及社福機構，將這些辛苦生產的手做產品推銷出去。

王惠美也說，因為受到疫情影響，有許多社福機構團體募款收入減少，加上自給自足生產的產品滯銷，感謝謝議長、藝人、直播主的奉獻，利用網路直播方式，讓更多朋友知道社福團體產製的優質產品，進而順利銷售出去。

聖母聖心啟智中心照顧許多慢飛天使，早期為了籌措改建經費，便開始製作韓國泡菜銷售；慈恩庇護休閒農場健康蘆薈麵，是由身心障礙院生親手栽種蔬果與園藝工作生產製作的無毒健康食品；真善美基金會靜元家園的龍眼蜜，則是由患有慢性精神障礙的園友，組成蜂蜜工作班辛勤採集而成。

主持人及直播主展現銷售實力，在熱情民眾的支持下，用新台幣將社福團體產品下架，銷售一空，彰化出身的歌手陳隨意及謝宜君也現場烹飪，搭配縣內優鮮農特產製作美味料理，並請民眾多選購支持身障機構團體產品。