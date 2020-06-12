員林萬年路 樹根搞破壞 重鋪

彰化縣員林市萬年路「八條通」以南是縣道，路況良好，以北是鄉鎮道路，路面品質不良，曾有市民騎機車打滑受傷，市公所委託專家勘查，竟是小葉欖仁嚴重「浮根」損壞道路，市公所因此爭取營建署經費修理路面和行道樹，預計明年春節前完工，還給市民一條良好道路。

萬年路沿著萬年圳，南北貫穿員林市區，市公所近年綠美化，種植小葉欖仁和花木，設置粉彩木椅，每隔100至150公尺有小橋跨越萬年圳兩側的萬年路，景致優美，但人行步道地磚爆裂，路面龜裂，常招抱怨，尤其雨季道路濕滑，曾有市民騎機車打滑受傷，凸顯萬年路品質不良。

市公所表示，市長游振雄多次接獲陳情，一條萬年路有兩種路況，育英路、員水路、南昌路等市區道路交會口「八條通」以南雖沒美麗景致，路面平整，八條通以南風景好但路面很差，游振雄交代市公所建設課找專家勘查，原來行道樹小葉欖仁屬於浮根樹木，根系橫向生長到路面底下，破壞路基導致路面容易龜裂。

游振雄向營建署爭取經費，設計萬年路八條通以北約一公里的路面工程，鋸掉伸入路面底下的小葉欖仁根系，樹根過度生長則考慮移植，改種其它樹種，解除行道樹樹根亂長破壞道路的問題，整修人行步道，刨除道路重鋪。

員林市公所建設科長陳浴秉說，重鋪萬年路約1公里，初估經費3000萬元，市公所近期內發包，趕在明年春節前完工，希望萬年路從南到北的道路品質一致，市民能有安全的路可通行。