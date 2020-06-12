聽新聞
test
0:00 / 0:00

中橫便道22.5K坍方全線中斷 至少一周才可恢復通行

聯合報 / 記者余采瀅／台中報導
台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，昨日上午9時20分發生大規模坍方，導致全線中斷。圖／民眾提供
台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，昨日上午9時20分發生大規模坍方，導致全線中斷。圖／民眾提供

台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，昨天上午發生大規模坍方，地基嚴重受損，土石堆猶如小山，全線交通中斷，幸無人車傷亡。目前仍有落石持續掉落，使搶修困難，工程人員待穩定後盡速搶修，預計至少一周才可排除，恢復通行。

中橫便道為台中往返梨山主要道路，昨天上午8時許，中橫便道22.5公里處發生小規模落石，公路總局二工處谷關段立刻出動機具前往清理，約8時40分搶通，未料9時20分發生大規模崩坍。

現場工程人員先聽見轟然巨響，整片山壁瞬間坍方，大量土石砸下，致地基嚴重受損，土石堆如小山高達60公尺，道路完全中斷。工程人員錄影中差點被落石砸中，直喊「下來了」、「撤退撤退」，生死一瞬間。

和平警分局德基派出所立刻在德基管制站前、中橫便道22.6及23.5公里處拉起封鎖線，防止車輛誤入，維護用路安全。

谷關工務段長呂正安表示，疑因近來連日下雨，加上地震，造成土石鬆動，導致山壁坍方。工程人員已到現場待命清理，但目前仍有零星落石，由於落石巨大，機具難以搬運，需先將巨石裂解才可清除，相當耗時。預計約一周以上才能搶通，但實際狀況仍需視天候及落石情況，希望能趕在端午連假前開放通行。

中橫 地震 連假

延伸閱讀

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

邊坡土石滑落 阿里山林鐵嘉義到十字路停駛

台中和平林道巷上邊坡土石崩落 中市整治3000平方公尺

中橫便道23公里處德基路段落石坍方 阻礙交通

相關新聞

大安媽祖園區未提計畫 預算案退回

大安媽祖文化園區空有基座，沒有媽祖雕像爭議不休。台中市議會建議觀旅局開公聽會，要提修正內容、計畫交付交通地政委員會審查。...

員林萬年路 樹根搞破壞 重鋪

彰化縣員林市萬年路「八條通」以南是縣道，路況良好，以北是鄉鎮道路，路面品質不良，曾有市民騎機車打滑受傷，市公所委託專家勘...

南投30人以下國小有24所 議員籲整併避免1班1人缺互動

南投縣少子化嚴重，導致偏鄉學校學生人數減少，縣議員葉仁創認為為了整合教育資源，應該合併人數低於30人以下的學校，讓學生有...

文心路機車格設車道騎士停車險象生 議員促檢討

台中捷運綠線沿線主要幹道文心路，道路兩旁共設有1908個機車停車格，多名國民黨籍議員提案表示，文心路車流量大，機車族停車...

台中太平親子館開幕 幼童好嗨

獲前瞻經費補助的台中市太平親子館，揮別前幾日的陰雨、疫情趨緩的陰霾，昨天正式開幕。台中市長盧秀燕、社會局長彭懷真一起剪綵...

敬老卡搭區間車 中市府：協調台鐵

台中市發出44萬張敬老愛心卡，可搭計程車、國道客運、支付健保掛號費，但不能搭台鐵區間車，議員沈佑蓮在交通地政委員會提案，...

中捷綠線連7天穩定性測試過關 朝年底通車邁進

台中捷運綠線初勘前的穩定性測試，昨天凌晨第7天的末班車順利駛抵高鐵台中站，連續7天穩定性測試成功過關。台中捷運公司表示，...

中橫便道22.5K坍方全線中斷 至少一周才可恢復通行

台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，昨天上午發生大規模坍方，地基嚴重受損，土石...

彰化縣長及議長化身直播主 與董至成等人銷貨30多萬

新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣議會議長謝典林為協助拚經濟，邀請縣長王惠美化身直播主，以及知名主持人董至成、馬國畢、直播主寶島叫賣...

台中觀旅局提不出媽祖園區計畫 藍綠怒轟「糊弄議會」

大安媽祖文化園區空有基座，沒有媽祖雕像爭議不休。台中市議會議長張清照5月中建議觀旅局開公聽會，要提修正內容、計畫交付交通...

影／台中敬老愛心卡不能搭台鐵區間車 交通局協商中

台中市發出44萬張敬老愛心卡，可搭計程車、國道客運、支付健保掛號費，但不能搭台鐵區間車，議員沈佑蓮在交通地政委員會提案希...

移動式水上樂園到芳苑 100多名小朋友歡度夏日小周末

今年各級學校畢業典禮受疫情影響，全變了調，彰化縣芳苑鄉育華國不但不讓應屆畢業生失望，還「推及及人」邀請全鄉國小應屆畢業生...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

因防疫不能鑽轎腳 大甲媽祖比往年提早4小時抵彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。