中橫便道22.5K坍方全線中斷 至少一周才可恢復通行

台中市和平區中橫便道22.5公里處，疑因連日下雨，加上地震不斷，造成土石鬆動，昨天上午發生大規模坍方，地基嚴重受損，土石堆猶如小山，全線交通中斷，幸無人車傷亡。目前仍有落石持續掉落，使搶修困難，工程人員待穩定後盡速搶修，預計至少一周才可排除，恢復通行。

中橫便道為台中往返梨山主要道路，昨天上午8時許，中橫便道22.5公里處發生小規模落石，公路總局二工處谷關段立刻出動機具前往清理，約8時40分搶通，未料9時20分發生大規模崩坍。

現場工程人員先聽見轟然巨響，整片山壁瞬間坍方，大量土石砸下，致地基嚴重受損，土石堆如小山高達60公尺，道路完全中斷。工程人員錄影中差點被落石砸中，直喊「下來了」、「撤退撤退」，生死一瞬間。

和平警分局德基派出所立刻在德基管制站前、中橫便道22.6及23.5公里處拉起封鎖線，防止車輛誤入，維護用路安全。

谷關工務段長呂正安表示，疑因近來連日下雨，加上地震，造成土石鬆動，導致山壁坍方。工程人員已到現場待命清理，但目前仍有零星落石，由於落石巨大，機具難以搬運，需先將巨石裂解才可清除，相當耗時。預計約一周以上才能搶通，但實際狀況仍需視天候及落石情況，希望能趕在端午連假前開放通行。