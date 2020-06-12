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台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

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大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大甲媽鑾轎進入彰化市的速度比往年快三倍，人群推擠和熱情接待，發生3件意外事故。記者黃仲裕／攝影
大甲媽鑾轎進入彰化市的速度比往年快三倍，人群推擠和熱情接待，發生3件意外事故。記者黃仲裕／攝影

大甲媽鑾轎和進香團今天上午進入彰化縣境內，創下腳程最快的紀錄，沿途受到信眾熱烈歡迎，原以為一路順暢進入彰化市，未料仍有3人受傷。一名70歲女信徒在過了大肚橋的中山路上接駕，被眾人推擠而跌倒，救護車送到彰化基督教醫院急救，幸好輕微擦傷。

往年大甲媽鑾轎通過彰化市民生地下道，南下的去程熱情信徒攔轎，北上的回程發生激烈搶轎暴力衝突，被視為秩序防制重點路段。彰化警方大陣仗維持秩序，並未發生攔轎和搶轎，但在中正路與永安路口，彰化警分局莿桐派出所24歲副所長楊天浩和偵查隊刑事５１歲小隊長劉慧觀被鞭炮炸傷，楊天浩直接送彰基急救，左手肘皮肉傷，劉慧觀先到信生醫院急救，因傷及背部，有大面積擦傷，轉送彰基救治，醫護人員清創消毒和塗藥後，可離院休養，後續需固定回診照護。

大甲媽遶境市區採用環保的電子炮，縣政府和市公所再三宣導不要燃放傳統鞭炮，彰化警方和消防局著手調查燃放鞭炮炸傷人的民眾。

遶境 醫護人員

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