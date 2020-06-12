到中科后里園區公園運動要日曬雨淋 地方盼建遮雨棚
台中中科后里園區公園平時吸引許多民眾前往運動，卻沒有可以遮陽避雨的地方，立委楊瓊瓔接獲民眾陳情，今日邀集中科管理局及30多位民眾前往會勘。中科管理局副局長施文芳允諾10月底前，在籃球場後方及體健遊樂設施旁增設3座花架遮雨棚，種植爬藤類植物，並設置幾張椅子，綠美化兼具休憩功能。
中科后里園區占地約255公頃，有一半面積多為綠地，許多民眾到此散步休憩，卻苦無一個休閒運動公園。5年前中科管理局闢建一處可以運動休閒的公園，設有壘球場、籃球場、體建遊戲場、花漾廣場、停車場、景觀廁所及照明設施等，完工後受地方喜愛。
后里里長楊春明、議員陳本添都指出說，美中不足的是到公園休閒時，遇下雨時妨礙里民從事戶外活動，盼能在公園內增設大型防雨棚。
施文芳表示，依建築法規規定及現況，比較可行方案是在籃球場後方的空地增設1座花架遮雨棚，另在體健遊樂設施旁適當位置增設2座花架遮雨棚，種植爬藤類植物，也設置幾張椅子，綠美化兼具休憩功能。管理局會盡速提出完整的規劃報告並籌措經費，預估10月底前即可完工。
楊瓊瓔希望中科管理局1個月內提出規劃報告，並盡速籌措經費，同時辦理建造申請及工程發包，10月底前完成遮雨棚興建，解決地方民眾的殷切需求。未來也會繼續爭取預算，讓中科后里公園周遭設施更完善，打造社區優質運動場地。
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