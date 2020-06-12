蔡其昌爭取2400萬 梧棲文昌路、文華街道路「平」了
台中市梧棲區文昌路及文華街是地方主要道路，路面多處龜裂破損，影響用路人安全，去年7月立法院副院長蔡其昌到場會勘，爭取中央前瞻計畫經費補助，改善路面平整度，並增設無障礙坡道，讓梧棲鄉親有條安全回家的路。
蔡其昌今日邀集內政部營建署副署長吳宏碩、台中市議員王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏及大庄里長楊維萍、草湳里長林槐庭與大村里長陳昆廷等人，舉行文昌路、文華街前瞻路平專案竣工視察儀式，爭取中央挹注總經費2400萬元，兌現承諾。
「梧棲的路平了，鄉親的笑容也就出現了。」蔡其昌說，將近一年的時間，我們兌現給鄉親們的承諾，將二條路面整平、重新刨鋪，同時也將人行道進行改善，讓鄉親能夠有條安全回家的路，同時也提升梧棲的觀光門面。
吳宏碩說，這次不僅將路面重鋪，且一併檢討路基改善、道路路面平整度、路面超高、排水坡度、標線整合及無障礙斜坡道等，創造更優質與高安全性的道路環境。
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