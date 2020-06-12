移動式水上樂園到芳苑 100多名小朋友歡度夏日小周末

今年各級學校畢業典禮受疫情影響，全變了調，彰化縣芳苑鄉育華國不但不讓應屆畢業生失望，還「推己及人」邀請全鄉國小應屆畢業生今天下午到育華國小，一起玩移動式水上樂園「何爺爺跳跳」，共享炎炎夏日中的清涼。

育華國小校長洪文章說，朋友穿針引線加上家長會長洪玲妮及全體會員、志工媽媽的大力支持，請「何爺爺跳跳屋」到育華傳愛，讓社區民眾和全鄕國小畢業生都能共享「何爺爺」何茂成與育華家長會、志工媽媽的愛心。

芳苑鄉有9所國小，各校應屆畢業生都不超過40人，部分學校的應屆畢業生個位數，偏鄉小校很團結，今天下午100多名應屆畢業生到育華同樂，何茂成履行約定，到校全程陪伴芳苑鄉孩子度過歡樂時光，縣政顧問林保玲、育華行政團隊和家長會都和孩子玩成一團。活動剛才結束，小朋友一起收拾擦拭和折疊氣墊等設備。

何爺爺跳跳屋是由旅美人士何茂成退休後，帶著宣教使信願，因緣際會創辦移動式水上樂園，起初免費，後來為維護設備，以公益價在南台灣學校散播歡樂散播愛，他為此賣掉四幢房子擴充設備，愛心令人感動。

育華相信這場活動在芳苑鄉孩子心中撒下晶亮如水的愛，有助健康快樂成長，鼓勵孩子，逗趣孩子；而學校教師、家長會及志工媽媽們也共襄盛舉擔任各關工作人員，期盼一起「以愛點亮愛，以人水亮人。」在所有孩子的心田撒下晶亮如水的愛，流傳世代。