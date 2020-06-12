彰化縣二林鎮咖啡班受歡迎 結訓率九成

新冠肺炎疫情攪局，彰化縣二林鎮「咖啡產業經營與社群行銷班」換地點上課，經過三個月420小時培訓，27名學員今天領到結業證書，歡喜不已，鎮長蔡詩傑到場邀請學員參加二林鎮「夢想起飛小農市集」，踏出創業的第一步。

勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦咖啡課程，原本借用二林工商教室，隆重開訓之後，因疫情改到二林鎮立圖書館門廊，空氣流通的開放空間上課，3月18日起的星期一到星期五，今天上午9點到下午5點，教授咖啡烘焙、咖啡沖泡文化、品牌與形象、社群行銷、食品衛生，今天結訓，前立委鄭汝芬到場祝賀學員取得結業證書。

學員陳楨宜說，二林鎮是偏鄉，就業機會少，創業機會也不大，勞動部開辦咖啡課程，二林、大城、芳苑鄉鎮都有民眾參加，最遠來自大村鄉，30人報名，27人結訓，期待學得一技之長增加就業和創業的軟實力。

蔡詩傑表示，人生有三件重要的事，一是名師指點，二是貴人相助，第三是跟著成功者腳步，學員參加咖啡課程，一次做到三件重要的事，他邀請結業學員參加二林鎮夢想起飛小農市集，走出舒適圈，創造二林新價值。