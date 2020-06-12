快訊

國防部公布磐石艦疫調結果 四大缺失造成防疫破口

龜山島百年島主家族 比蔡閨更有資格重回故土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣二林鎮咖啡班受歡迎 結訓率九成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
勞動部在彰化縣二林鎮開辦咖啡課程培訓，結訓率達九成。圖／二林鎮公所提供
勞動部在彰化縣二林鎮開辦咖啡課程培訓，結訓率達九成。圖／二林鎮公所提供

新冠肺炎疫情攪局，彰化縣二林鎮「咖啡產業經營與社群行銷班」換地點上課，經過三個月420小時培訓，27名學員今天領到結業證書，歡喜不已，鎮長蔡詩傑到場邀請學員參加二林鎮「夢想起飛小農市集」，踏出創業的第一步。

勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦咖啡課程，原本借用二林工商教室，隆重開訓之後，因疫情改到二林鎮立圖書館門廊，空氣流通的開放空間上課，3月18日起的星期一到星期五，今天上午9點到下午5點，教授咖啡烘焙、咖啡沖泡文化、品牌與形象、社群行銷、食品衛生，今天結訓，前立委鄭汝芬到場祝賀學員取得結業證書。

學員陳楨宜說，二林鎮是偏鄉，就業機會少，創業機會也不大，勞動部開辦咖啡課程，二林、大城、芳苑鄉鎮都有民眾參加，最遠來自大村鄉，30人報名，27人結訓，期待學得一技之長增加就業和創業的軟實力。

蔡詩傑表示，人生有三件重要的事，一是名師指點，二是貴人相助，第三是跟著成功者腳步，學員參加咖啡課程，一次做到三件重要的事，他邀請結業學員參加二林鎮夢想起飛小農市集，走出舒適圈，創造二林新價值。

咖啡 創業 勞動部

延伸閱讀

小鎮風景「借問站」走透透！ 9號咖啡外澳館 遠眺龜山島無敵海景

大甲媽還沒到 彰化縣北斗警分局超前布署交通路線

元大銀推HCE行動信用卡 綁定送咖啡、享最高2.2%回饋

元大推HCE行動信用卡 綁定送咖啡再送2.2%現金回饋

相關新聞

台中捷運綠線「穩定性測試」連續7天 今日凌晨過關

台中捷運綠線年底通車目標再下一城，穩定性測試第7天末班車在今天凌晨0時35分駛達高鐵台中站，宣告初勘前須完成的連續7天穩...

台中文心路沿線1908個機車格 藍營議員建議移至人行道

台中捷運綠線年底通車，沿線主要幹道文心路的兩旁設有1908個機車停車格，國民黨多位議員提案表示，文心路車流量大，機車族停...

影／台中敬老愛心卡不能搭台鐵區間車 交通局協商中

台中市發出44萬張敬老愛心卡，可搭計程車、國道客運、支付健保掛號費，但不能搭台鐵區間車，議員沈佑蓮在交通地政委員會提案希...

移動式水上樂園到芳苑 100多名小朋友歡度夏日小周末

今年各級學校畢業典禮受疫情影響，全變了調，彰化縣芳苑鄉育華國不但不讓應屆畢業生失望，還「推及及人」邀請全鄉國小應屆畢業生...

彰化縣二林鎮咖啡班受歡迎 結訓率九成

新冠肺炎疫情攪局，彰化縣二林鎮「咖啡產業經營與社群行銷班」換地點上課，經過三個月420小時培訓，27名學員今天領到結業證...

南投基督教醫院院長鄭均洹就任 啟用體外震波碎石室

南投基督教醫院第二任院長鄭均洹今天就任，同時啟用體外震波碎石室，希望南基醫院提供南投、偏鄉及原鄉地區醫更好的醫療服務。

四季龍眼回流台灣農民不愛 蜜餞業者只送不賣做公益

台灣龍眼現正結果，彰化縣社頭鄉蜜餞業者饒森斌的庭園卻有龍眼四季可採收，而且只送不賣，推廣無毒有機栽培理念，收到龍眼的無不...

不改了！林明溱：綠美橋塗裝改用光雕 省下300萬元

南投市地標綠美橋重新整修，塗裝改成接近自然的藍白色，因為有民眾習慣過去的顏色，縣府有意再花300萬元漆回紅色，引起民眾熱...

彰化縣萬年路路面品質差 竟是行道樹暗中搞破壞

彰化縣員林市萬年路「八條通」以南是縣道，路況良好，以北是鄉鎮道路，路面品質不良，曾有市民騎機車打滑受傷，市公所委託專家勘...

「幸福城市」躍六都第二 盧秀燕：繼續讓台中更宜居

台灣世界新聞傳播協會日前公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中以87.6%榮獲幸福城市第二名，僅次桃園的8...

猜猜我是誰？「警察節」波麗士變身專業模特兒

防疫雖尚未完全解禁，但在6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎給所屬員警有溫度有感覺「一個專屬個人獨特節...

南投縣30人以下小校多達24所 1人1班學生缺乏同學互動

南投縣少子化嚴重，導致偏鄉學校學生人數減少，縣議員葉仁創認為為了整合教育資源，應該合併人數低於30人以下的學校，讓學生有...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

直播／奉天宮董事長：大甲媽遶境辦得急 要讓大家來不及參加

因防疫不能鑽轎腳 大甲媽祖比往年提早4小時抵彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。