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南投基督教醫院院長鄭均洹就任 啟用體外震波碎石室

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投基督教醫院院長鄭均洹今天上任，將增加外科治療團隊，守護南投鄉親健康。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院院長鄭均洹今天上任，將增加外科治療團隊，守護南投鄉親健康。圖／南基醫院提供

南投基督教醫院第二任院長鄭均洹今天就任，同時啟用體外震波碎石室，希望南基醫院提供南投、偏鄉及原鄉地區醫更好的醫療服務。

新任院長鄭均洹說，他在神經外科醫療領域已服務31年，在巴金森氏症、腦或脊椎腫瘤、腦與頸脊椎創傷、腦中風，均有研究。南投是面積第二大縣市，全境山地佔95%，人口老化醫療無法普及的狀況下，偏鄉與原鄉民眾，在外科疾病醫療相較缺乏，將增加外科系治療團隊，包括外科腹腔鏡微創手術、乳房專科、外傷、脊椎微創內視鏡、泌尿系統雷射、海福刀、搭配最新一代體外震波碎石儀等外科疾病診療與設備。

南基醫院體外震波碎石機啟用，第一位患者是在高速公路邊坡除草的伍先生，他說，長時間在大太陽底下工作，因為不愛喝水、渴的時候只吃檳榔止渴，年紀輕輕輸尿管就卡結石。

他聽說輸尿管結石手術很痛，但醫師說不用麻醉也不用打止痛針，他對張醫師的話很疑問？不過，手術過程中只感覺麻麻的，很像有人按摩一樣很舒服，打著打著就睡著了，沒想到一覺醒來就好了。

泌尿科醫師張建祥說，體質、特定家族史、內分泌疾病、工作環境(容易流汗)、飲食習慣等等，25歲就結石！很明顯是本身體質加上工作環境炎熱、又不喝水造成的。建議民眾均衡飲食，避免攝取過多草酸鈣食物如：波菜、巧克力、蘆筍、柑橘、蘋果、飲料、濃茶，最重要的是！每天攝取足夠水份，才有機會在初期就將石頭排出體外，若出現劇烈的腰痛、下腹痛、血尿、腹脹、噁心、想吐等症狀，建議尋求醫師協助。

南投基督教醫院院長鄭均洹今天上任，同時啟用體外震波碎石室，守護南投鄉親健康。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院院長鄭均洹今天上任，同時啟用體外震波碎石室，守護南投鄉親健康。圖／南基醫院提供

醫師 微創手術

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