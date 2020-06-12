疫情解封後彰化縣第一場葡萄評鑑 得獎上看每公斤300元

彰化縣巨峰葡萄第三大產地埔心鄉，鄉農會今天舉辦今年度埔心鄉優質葡萄評鑑，共有40名農民參加，經過專家逐一檢視，楊為琳的葡萄得到冠軍，胡清一、魏泥柑得到第二名，胡俊嘉、胡碩祐、胡邱素珍分得第三名，黃種、胡金堆、胡志豪、黃絤鎗得到優勝。

埔心鄉種植巨峰葡萄面積約130公頃，設籍埔心鄉的農民種葡萄面積合計200公頃，所以埔心對外號稱種200公頃葡萄。鄉農會年年舉辦比賽，建立埔心鄉優質葡萄的形象。

今天比賽在農民研習中心二樓，鄉農會聘請專家檢視葡萄串顆粒數、果實香氣、外形和色澤，再檢查甜度，競賽葡萄靜靜擺放在桌面上，競爭卻很激烈，副縣長洪榮章、立法委員謝依鳳等人都到場關心。