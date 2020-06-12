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疫情解封後彰化縣第一場葡萄評鑑 得獎上看每公斤300元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉（右起）鄉長張乘瑜、鄉農會總幹事張旗聞、農業處副處長郭至善、埔心鄉縣政顧問黃輝要，為埔心鄉葡萄品質掛保證。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉（右起）鄉長張乘瑜、鄉農會總幹事張旗聞、農業處副處長郭至善、埔心鄉縣政顧問黃輝要，為埔心鄉葡萄品質掛保證。記者簡慧珍／攝影

彰化縣巨峰葡萄第三大產地埔心鄉，鄉農會今天舉辦今年度埔心鄉優質葡萄評鑑，共有40名農民參加，經過專家逐一檢視，楊為琳的葡萄得到冠軍，胡清一、魏泥柑得到第二名，胡俊嘉、胡碩祐、胡邱素珍分得第三名，黃種、胡金堆、胡志豪、黃絤鎗得到優勝。

埔心鄉種植巨峰葡萄面積約130公頃，設籍埔心鄉的農民種葡萄面積合計200公頃，所以埔心對外號稱種200公頃葡萄。鄉農會年年舉辦比賽，建立埔心鄉優質葡萄的形象。

今天比賽在農民研習中心二樓，鄉農會聘請專家檢視葡萄串顆粒數、果實香氣、外形和色澤，再檢查甜度，競賽葡萄靜靜擺放在桌面上，競爭卻很激烈，副縣長洪榮章、立法委員謝依鳳等人都到場關心。

鄉農會總幹事張旗聞表示，舉辦比賽可以鼓勵農民精益求精，在栽培技術下功夫，得獎葡萄身價三級跳，每公斤可賣到300元至350元，此外，舉辦比賽也是建立品牌的一種方法，埔心鄉葡萄參加2020至2021臺灣農業百大精品評選，三蜜香頂級葡萄禮盒名列第一，為埔心鄉葡萄整體價值再加分。

彰化縣埔心鄉農會聘請專家評鑑葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會聘請專家評鑑葡萄。記者簡慧珍／攝影

農民 品牌

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