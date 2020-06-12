台中捷運綠線「穩定性測試」連續7天 今日凌晨過關

台中捷運綠線年底通車目標再下一城，穩定性測試第7天末班車在今天凌晨0時35分駛達高鐵台中站，宣告初勘前須完成的連續7天穩定性測試成功過關。中捷表示，原預計2個月完成測試，與台北市政府捷運工程局、廠商KAC共同努力下，在第18天提前達標，下一步將請台中市政府進行初勘，朝年底通車邁進。

中捷公司董事長林志盈表示，中捷每天在官方網站、臉書粉絲團公開台中捷運穩定性測試數據，一切公開透明。依照以往經驗，穩定性測試連續7天達標約需1至2個月的時間，目的是為了發現問題、立即研商改善，確保通車安全無虞。

林志盈指出，民眾對台中第一條捷運的通車，殷殷期盼，民眾的信賴是中捷公司最珍貴的資產，會公開透明、負責任完成穩定性測試，下一步要報請初履勘，在確保系統安全無虞前提下，讓中捷順利通車。

台中捷運公司說明，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，初勘前應提出系統穩定性測試報告，中捷公司自5月25日展開穩定性測試，期間歷經地震及連續多日降雨，今日凌晨中捷綠線順利通過連續7天穩定性測試。