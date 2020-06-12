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四季龍眼回流台灣農民不愛 蜜餞業者只送不賣做公益
台灣龍眼現正結果，彰化縣社頭鄉蜜餞業者饒森斌的庭園卻有龍眼四季可採收，而且只送不賣，推廣無毒有機栽培理念，收到龍眼的無不好奇為何沒推廣種植？饒森斌說，台灣本來就有四季龍眼，每株幼苗600元，農民考量種植成本高又一年四季需要人力整理，前來參觀後都打退堂鼓。
饒森斌收購橄欖、葡萄和蕃茄等鮮果製造蜜餞，因此在自宅和工廠的庭園種植果樹，罹患口腔癌動過四次大手術的他，相當重視原物料安全性和飲食健康，種植無毒有機水果與蔬菜，在新品種方面特別用心研究，種出不少「奇花異果」，最近才砍除一株可長四種顏色茄子的茄子植株。
他說，14年前正月到中國大陸考察可釀製蜜餞的水果果園，園主端出龍眼招待，他大吃一驚，連忙問冬天怎有龍眼，園主笑著回答「這是海南島品種，我們從台灣買幼苗來種。」返台後，他到永靖苗木場找到四季龍眼，每棵要價600元，他分批買進100棵幼苗，種下的第二年就能開花結果，14年之間只枯死一棵，生長力和抗病力都很強。
近年荔枝樁象危害嚴重，荔枝樁象也吸龍眼嫩梢的樹汁，四季龍眼不免遭殃，饒森斌雇工細心照顧，發現荔枝樁象飛來就抓除，適當施藥，讓龍眼照常四季開花、四季結果，果肉口感Q彈清甜，他把果實送給社福機構、弱勢團體和親朋好友食用，力行病癒後立志做公益的承諾。
饒森斌表示，台灣有四季龍眼苗木，市售龍眼卻都一年一穫，很多人都問他為何沒農民跟進種植，其實陸續有農民參觀四季龍眼，聽到苗木成本就喊貴，進一步想到一年四季都要看顧果樹，尤其荔枝樁象肆虐，種四季龍眼豈不整年被綁在果園裡，農民更是興趣缺缺。
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