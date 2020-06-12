不改了！林明溱：綠美橋塗裝改用光雕 省下300萬元

南投市地標綠美橋重新整修，塗裝改成接近自然的藍白色，因為有民眾習慣過去的顏色，縣府有意再花300萬元漆回紅色，引起民眾熱烈討論。南投縣議員蔡銘軒、陳翰立等人反對，南投縣長林明溱說，許多縣民也支持藍白色塗裝很自然，喜歡紅色的市民則可透過燈光投射，在入夜後呈現紅色等不同光影變化，這樣也省下300萬元公帑。

蔡銘軒說，綠美橋剛完工通車，就要花300萬元重新漆回紅色，許多縣民、縣議員反對。台中市中科愛琴橋也是白色塗裝，但夜晚透過燈光投射，變的五彩繽紛已成為台中市熱門打卡地點。當初綠美橋漆成藍白色，就是因為白色可搭配燈光打造光雕，如果漆成紅色，就很難呈現燈光變化。

陳翰立說，綠美橋完工後很多民眾支持現在的藍白色塗裝，他希望縣長保證不會再重新漆成紅色，省下300萬元經費。

林明溱說，綠美橋改成藍白色就是希望配合燈光投射變換，等燈光投影設施完成後，相信大家就不會再反對。而且現在的藍白色，很多市民也肯定相當漂亮。縣府將等燈光設備完工，夜間燈光投射再考慮是否重新漆回紅色。他有把握，大家都會支持綠美橋的燈光設計。

綠美橋通車後，許多市民認為藍白色調看起來很柔和，逐漸接受綠美橋的新景觀，為了改回紅色，又要花300萬元塗裝太浪費。建設處長李正偉說，利用燈光投射，綠美橋在夜間呈現紅色等光影變化，希望再不多花錢前提下，讓縣民感受綠美橋的不同風情。