台中太平親子館開幕 「彩虹森林」好吸睛
台中市太平親子館獲前瞻經費補助，今天正式開幕。台中市長盧秀燕、社會局長彭懷真一起剪綵，揮別前幾日的陰雨、疫情趨緩的陰霾，太平親子館的吉祥物機器人「皮斯、皮可」一同亮相，東峰幼兒園的小朋友戴上動物髮圈，可愛生動舞蹈，增添童趣，小朋友看到親子館裝設，也嗨翻了！
盧秀燕說，台中市目前設有8座親子館，既有5座「托育資源中心」已全面升級成「親子館」，太平是第9座親子館，未來還要增設后里、大雅、烏日、西屯、北屯、東區達到15座親子館目標。
太平親子館原是德隆活動中心，設計主軸是「彩虹森林」，建築物外觀有一道彩虹，很吸睛。1樓規劃為0-2歲寶寶專區，空間色彩繽紛，讓寶寶透過自由探索，豐富五感體驗及促進動作發展、開放式的教玩具借閱區，讓親子可以自行挑選教玩具回家；2樓是3-6歲孩童的操作建構區、閱讀區、扮演區、體能區、益智區等，讓孩童可以盡情探索學習。
彭懷真說，太平親子館由伊甸基金會承辦，館內也設立新住民及原住民文化角色扮演區、身心障礙生活體驗區等，讓孩子可以對多元文化有更多認識。
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