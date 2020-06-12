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南投縣30人以下小校多達24所 1人1班學生缺乏同學互動

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣偏鄉國小學生人數逐年減少，縣議員葉仁創認為縣府應及早因應，才能給學生更好的學習環境。記者江良誠／攝影
南投縣偏鄉國小學生人數逐年減少，縣議員葉仁創認為縣府應及早因應，才能給學生更好的學習環境。記者江良誠／攝影

南投縣少子化嚴重，導致偏鄉學校學生人數減少，縣議員葉仁創認為為了整合教育資源，應該合併人數低於30人以下的學校，讓學生有更好學習環境，避免一班一人，學生缺乏和同學互動，也影響競爭力

葉仁創認為，為了讓偏鄉學生有更好的學習環境，南投縣30人以下國小有24所，20人以下國小有8所，部分學校該整併就整併，無法整併應該溝通，爭取家長支持。

南投縣長林明溱說，他支持人數太少學校應該整併，對學生學習才有幫助，但每次提到學校裁併，就會面對家長強烈的反對。有的小校只有5名學生，因為一班甚至一個年級只有一名學生，每次畢業典禮學生都是縣長獎，但少了競爭力對學生學習成長不好，併校是合理的選擇，但需要家長諒解。

葉仁創認為，107年公布未達20人或未達6班的國小，每年應專案評核。仁愛鄉力行國小翠巒分校一年級1人、二年級4人、三年級1人，四、五、六年級0，共6名學生，對於這樣的學校，縣府是否有評核規畫。

林明溱說，翠巒分校位在力行產業道路最邊陲地帶，就算到最近的力行國小，車程要2個小時，其實，家長如果願意，縣政府願意安排讓學生在力行國小住校，前提是需要家長同意和支持。

葉仁創說，為了幫助學生，他認為該整併的小校還是要整併，但縣府也要詳細和家長說明，讓他們理解並願意支持。至於合併後的校地，也應該活化運用，避免閒置。教育處長陸正威說，併校後的校園將和民間企業合作，作為文創發展基地。

偏鄉學校 併校 競爭力

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