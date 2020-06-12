雙龍瀑布七彩吊橋下周六開幕 縣府全力規劃交通接駁

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋訂於20日盛大開幕，不僅網路訂票人數已突破1萬6000人，面對即將到來的觀光人潮，南投觀光處表示，除在雙龍村停車場規劃數個大型停車場及接駁區外，也計畫在水里火車站設客運接駁車，讓搭火車旅遊的民眾也能一覽七彩吊橋之美。

觀光處風管所表示，面對開幕後自由行旅客大多自行開車，縣府配合信義鄉公所在濁水溪旁雙龍橋邊，目前向河川局租地規劃停車場，提供200個停車位，民眾可在停車場搭乘接駁車前雙龍社區活動中心，再步行至雙龍七彩吊橋。

此外，目前台16線接21線路段目前禁行大型遊覽車，為了方便搭乘火車的外地遊客，縣府也在水里火車站前規劃接駁區，遊客搭乘集集線火車到水里火車站後，也能轉搭接駁車前往風景區。