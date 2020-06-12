影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

台中市和平區中橫便道22.5公里上邊坡路段，今天上午9時許發生大規模坍方，造成道路雙向阻斷，早班車隊已出管制站，無人車傷亡，現場仍持續落石中。公路總局二工處谷關段已調派機具至現場待命清坍，預計明日下午5時排除，恢復通行。

谷關工務段指出，中橫便道22.5公里上邊坡路段，今天上午9時許發生大規模坍方，造成道路雙向阻斷，今日中班12時、下午4時30分班次暫不開放，實際搶通時間仍須俟天候及災情狀況修正調整。

和平警分局呼籲民眾，最近偶有發生有感地震，山區道路易落石、樹倒，行車進入山區應小心慢行；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良，且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打 110，通知警方前往協助處理。

台中市和平區中橫便道22.5公里上邊坡路段，今天上午9時許發生大規模坍方，造成道路雙向阻斷，現場仍持續落石中。 圖／民眾提供

台中市和平區中橫便道22.5公里上邊坡路段，今天上午9時許發生大規模坍方，造成道路雙向阻斷，現場仍持續落石中。圖／民眾提供