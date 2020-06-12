獨／數據會說話…防疫期間中部居家醫療人數增加

健保署統計，中部台中、彰化和南投三縣市今年第一季防疫期間，居家醫療新增人數較去年第四季增加287人，有明顯增加，且一半以上為接受居家失能照護的個案。大台中診所協會理事長、醫師林釗尚研判，居家失能個案可能在疫情期間擔心抵抗力弱、進出大醫院不便，申請居家醫療意願大增。

政府為了讓不方便出門就診的民眾在家就可接受醫療照護，從2016年2月推動居家醫療，由醫護人員到宅提供醫療照護。

健保署中區業務組統計，中彰投三縣市接受居家醫療人數超過1萬人，其中去年第四季新增人數為697人，今年第一季新增984人，即中部居家醫療今年第一季較去年第四季新增人數有明顯增加。

健保署中區業務組分析，中部執行居家醫療的醫療院所共334家，是參與最踴躍的區域；台中市有1萬620人接受居家失能照護，有91名醫師加入，全國最多。

台中市衛生局說，「居家失能方案」是由醫師到宅為居家失能照護個案開立評估意見書，提供長照需求建議，並且長期追蹤。

醫師林釗尚說，居家失能方案、居家醫療都是由醫師走出診間，到個案、病患家中，車程花很多時間，尤其是剛開始要「找路」，車子常開到田中央、無尾巷進退兩難，但能省去個案和家屬就醫不便，或看著追蹤的失能個案有進步、甚至結案，就很值得。

台中市東勢長頸鹿聯合診所院長、醫師陳俊宏說，他都上午提早二小時投入居家醫療、居家失能照護，近期防疫期間，居家醫療需求大增，他訪視的居家失能個案約五成申請居家醫療。

陳俊宏指出，印象最深是一名70多歲有失智的阿嬤，因中風坐輪椅，每三個月回診，兒子從台北趕回來載她，花近一個小時到醫院回診、拿藥，後經申請居家醫療，在家接受治療，家屬就近到藥局拿藥，不用舟車勞頓。