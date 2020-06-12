獨／熱血牙醫早20年前推居家醫療 理由讓人暖哭了

健保署在2016年開辦居家醫療，台中市牙醫師公會前理事長羅界山20多年前推動身心障礙醫療，以義診方式為偏鄉患者居家醫療，6年前，他意識到很多身心障礙者的家長老了，抱不動孩子，急需居家醫療，於是號召其他10多名牙醫投入，如今已有超過百名牙醫加人居家醫療行列。

羅界山和同為牙醫師的妻子林怡君利用休診，扛著廿公斤重的器械爬樓梯、在沒有冷氣的住家內為病患洗牙、檢查或牙齦處理等，被病患稱為「拖著行李箱的醫師」，有些病患住在彰化、雲林偏鄉，他甚至開三小時車尋找偏遠地區沒有路牌住家從最早服務20多人，如今服務100多人。

羅界山說，為了讓身心障礙患者也能享有同等醫療照顧，1990年赴美專攻身心障礙牙科治療，學成後放棄優渥薪資，返國建立身心障礙牙科、課程，推廣身心障礙牙科治療，後吸引逾千名牙醫加入身心障礙牙科治療。

羅界山指出，早期他是以義診方式居家醫療，當時服務約20名患者，由於時間長，且為了顧及診所病患，多半利用休診時前往，牙醫因器械多，最常遇到沒有電梯的公寓，要扛器械上樓，也有的病患住得偏遠，可能一天服務二到三人。