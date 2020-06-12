影／大甲媽今遶境大肚 信徒提早2小時來體驗接駕鑽轎底
大甲媽祖九天八夜遶境昨晚起駕，今天上午7時40分大甲媽祖鑾轎抵達由台中市大肚區公所在山陽大排設置接駕點，由立委顏寬恒、台中市民政局副局長周瑺玫、大肚區長白峨嵋等人接駕，較往年提早二個多小時，現場信徒依習俗在媽祖鑾轎駐駕後依序鑽轎底，前後約50公尺。
立委顏寬恒說，今年因疫情關係，配合中央疫情指揮中心規定，減少燃放鞭炮、鑽轎底也大量減少，今年大甲媽祖鑾行進速度很快，整體來說，提早約二小時；過去清晨四時卅分到沙鹿，今年清晨二時卅分就到了，過去清晨八時到向上路，今年不到六時抵達，山陽大排也提早二個多小時抵達。
大甲媽遶境今年因確定到起駕時間很短，龍井區、大肚區沿線僅有三處宮廟大型接駕點，往年有公司行號在大甲媽祖鑾轎行經路線架舞台設置大型接駕點，今年因為時間太倉促，來不及準備，全都改為迎接回鑾，沿線很多信徒在住家前設香案迎接，設點心攤提供餐食。
台中市大肚區公所今年也依往例，在大肚、龍井交界的山陽大排設接駕點，原本預計提早作業，在早上7時30分在現場等候接駕，並且在媽祖鑾轎抵達前發放媽祖毛巾，沒想到媽祖鑾轎提早在7時40分抵達，公所提早發放毛巾，並設香案迎接。
大肚區長白峨嵋說，往年迎接大甲媽起駕，大肚區公所會在山陽大排設香案接駕，並安排舞獅表演，當地民眾也到場接駕，今年因時間倉促，來不及邀約舞獅，時間上也較以往提早，往年都在上午十時左右接駕， 今年預計提早一到二小時，大肚區公所原本預計上午7時30分等候接駕，因為媽祖鑾轎提早約二小時，所有作業都提前。
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