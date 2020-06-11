221人就可提案惹爭議 台中公投條例折衷決議

中市議會法規會昨審議「台中市公民投票自治條例修正草案條文」，有關提案及連署門檻，綠營議員主張比照中央母法，等於221人就能提案，3.3萬人就能連署過關。藍營議員認為，這樣會累死基層公務員，且一次公投都耗費1.1億元，最後折衷決議「提案千分之一、連署人數百分之三」，將送大會二、三讀。

綠營議員張家銨、周永鴻表示，民政局版本是參考台北、宜蘭的中間值，缺乏科學根據，新竹市修自治條例比照中央母法人數，很有勇氣；綠營黃守達覆議，提案門檻低，連署1.5%要3.3萬人，不一定容易。

國民黨議員楊正中說，以台中市長選舉人總數221萬2789人換算，萬分之一只需221人就能成案，任何一名里長提案人數都能超過，公投案沒完沒了；議員陳文政、林汝洲也說，公投成本1.1億元，221人提案就要連署，太離譜。李中也反對依照母法建議參考北市折衷「提案千分之一、連署人數百分之三」藍、綠都沒意見，將送大會二、三讀。

第三條「公民投票適用事項」也引起藍綠爭議。楊正中提案增加「中央單方宣告自治條例無效行為公民有複決權」。以《台中生煤管制自治條例》為例，前市長林佳龍制訂，中央不反對，盧秀燕執政就宣布無效，「中央是朕說了算嗎？」以後有關地方自治事項，若被中央片面撤銷，要讓市民擁有公投複決權。李中也支持市民也可參與公投複決，中火明明是地方自治事項，新增第4款訂定「公民複決」要讓中央知道，要尊重地方民意。

民進黨議員江肇國、黃守達呼籲「就法論法」，依公投法26條直轄市對公民投票提案是否屬地方自治有疑義，應報行政院認定，若行政院認定不是地方自治，公投一樣辦不成，增加第4款也達不到目的。對於要不要增加公民複決權，藍綠爭執不休，主席謝明源最後裁示送大會討論。