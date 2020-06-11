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得獎的是… 花壇農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供
彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供

彰化縣花壇鄉有「茉莉花」故鄉美譽，花壇鄉農會更積極推廣茉莉花品牌，也打出知名度，2020年更跨越地方印象束縛，結合「國際」與「時尚」元素，首次舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，希望藉由今年7月18日舉辦的「茉莉戀影．迷你影展」，提高茉莉花壇品牌的知名度，更期待透過參賽者的視覺創意及創作能量，為民眾帶來「茉莉花壇夢想館」的深入認知及美好想像，也趁勢將地方農產推向國際舞台。

花壇鄉農會表示，「茉莉戀影．迷你影展」拍攝須以「茉莉花」為主題，帶入茉莉花壇或茉莉花壇夢想館形象，時間長度為30秒至3分鐘，劇情內容占40%，製作技巧及創意構思各30%。

參賽資格可以個人或是團體身分報名，但報名影片須於今年05月25日之後完成，從即日起到7月9日報名，7月10日截止收件，為鼓勵創作，參賽者毋須繳交報名費，訂7月15日公布入圍名單，7月18日下午2時在苿莉花夢想館舉辦影展開幕式，入圍者皆能獲得3000元獎勵金，並從入圍的10部影片中，挑選金、銀、銅得獎者，獎金分別是8000、5000及3000元。

為協助參賽者取得靈感，花壇鄉農會先提供20個名額，在6月21日安排深度探訪茉莉花壇，包括參訪無毒茉莉花田及採花活動、探索茉莉花壇夢想館、品茗及茶點享用等3項特色活動，相關資訊可上網查詢

彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供
彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供
彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供
彰化縣花壇鄉農會舉辦「茉莉戀影．迷你影展」，採線上影展方式，將參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度，走向國際化。照片／花壇鄉農會提供

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