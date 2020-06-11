數百志工熬夜煮愛心餐 手不停揮汗餵飽上萬信徒

台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境，今晚11點起駕出發，9天8夜前往新港奉天宮進香。往年遶境活動，媽祖信徒在各地設置點心站，無限量供應素食點心、麵食，有夠膨派，讓信徒填飽肚子，才有體力隨大甲媽祖南下。

鎮瀾宮停車場架設棚架，志工輪番上陣，有的炒菜有的煮湯，天氣炎熱，尤其在廚房熱火旁拿大鍋鏟翻動食材，個個汗流雨下。

志工黃先生說，他們從昨晚就不停洗菜、切菜。白天信徒蜂擁而至，中午時分更是一波一波的人潮，大排長龍。志工兩人一組抬著大臉盆裝的炒麵、高麗菜、素湯，沒10鐘就得再裝滿一桶。王先生說，不怕大家吃，只要大臉頒吃光，馬上接力再抬新的一桶上來。