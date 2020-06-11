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茶博改名茶葉咖啡博覽會？ 林明溱：不能浪費好口碑

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投世界茶葉博覽會千人茶會、千人揉茶等活動，打響南投好茶好茶口碑。圖／本報資片、記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會千人茶會、千人揉茶等活動，打響南投好茶好茶口碑。圖／本報資片、記者江良誠／攝影

咖啡是南投新興農產，縣議員陳宜君關心縣內咖啡農民生計，希望南投世界茶業博覽會更名為「茶葉咖啡博覽會」協助行銷；南投縣長林明溱表示，南投世界茶業博覽會已舉辦10年，知名度已經打開，為了咖啡產業更名並不妥當，茶博會可新增咖啡展售專區，邀集縣內咖啡業者進駐，相信會是更好的方式。

陳宜君表示，南投縣有8個鄉鎮都有在種植咖啡，咖啡業者也希望透過公部門的力量協助銷售，紛紛建議縣府將南投世界茶業博覽會更名為茶業咖啡博覽會，讓更多人認識南投咖啡。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會已舉辦10年，其實茶博會每年都會設置攤位作為全縣各類農特產品展售，水果、蔬菜、咖啡其實都有展售攤位，若是針對咖啡產業，可以增設一個咖啡展售專區，專門介紹縣內咖啡產業，也讓縣內咖啡業者進駐展售，將由農業處研議，但更換茶會博覽會名稱，反而分散焦點，消費者一分流，反而讓10年打下的南投茶博口碑被分散，相當可惜。

咖啡 林明溱 農民

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