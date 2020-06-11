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草屯雙十吊橋年久失修 水利署編經費修復橋梁安全

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供
草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供

南投縣山多、吊橋也多，隨著月底信義雙龍七彩吊橋將啟用，草屯最著名的雙十吊橋也因長年失修下，上午鎮公所陪同中央主管單位一同現場會勘，初步決定由水利署中水局來支應經費，先進行橋梁安全修復工程，未來結合九九峰風景區串起地方觀光景觀。

草屯鎮公所指出，雙十吊橋是由「台灣吊橋大王」林枝木率領興建，曾是南投的指標景觀，然而長年失修，有橋墩掏空、橋塔斑駁及橋索老舊的問題，昔日勝景已乏人問津，相當可惜，因此請求行政院中辦執行長蔡培慧協助，第一階段交由水利署中水局來支應經費，進行安全修復工程，後續再爭取國發會地方創生計畫支持。

蔡培慧說，雙十吊橋位在南投縣烏溪上方，是一座長達360公尺、寬1.8公尺，以傳統「鐵線工法」建造而成的吊橋，不僅具備台灣傳統造橋工藝，站在橋上覽望遠方的九九峰，兼具地方特色景觀、文化資產保存與工藝教育意義的橋梁。

鎮長簡景賢表示，目前雙十吊橋亟需修復的是危及吊橋安全的橋墩掏空、四座橋塔和支持橋梁的鋼索，經行政院中辦及水利署中水局上午共同會勘後，修復工程的部分先由水利署中水局負責經費，鳥嘴潭人工湖興建完成後，有山、有水，還有附近的生態景觀與休閒農場，夜間還有燈光美化的設計，是草屯重要的觀光旅遊廊帶。

草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供
草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供
草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供
草屯雙十吊橋曾是鎮內重要旅遊地標，但因年久失修，水利署同意初期編經費修復橋梁安全。圖／行政院中辦提供

吊橋 修復 水利署

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