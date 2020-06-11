彰化縣二林三果和美酒 疫情解封進攻台北台中消費市場

彰化縣西南角的二林鎮風頭水尾，特色農產品卻不少，一年四季有「三寶」，夏季有「三果」，今年延續去年賣到台北微風超市，農民另闢通路將到台中大遠百舉辦葡萄酒市集，分頭進擊都會區消費市場。

二林鎮公所今天在西斗里金玉湖酒莊舉辦三果展覽，鎮長蔡詩傑和縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、二林鎮民代表會主席洪敏綺、二林鎮農會總幹事邱士平、縣政府農業處長邱奕志、二林社區大學校長謝四海、西斗里長蔡淑芬等人士出席，現場演奏琵琶李昀鴻，果農和酒莊擺攤展示，國畫畫家張育銘在扇面畫水果，扇子作為展覽滿額送的禮物，場面熱鬧。

連日來四處行銷彰化縣季節水果的王惠美，稱讚二林鎮「三果」高接豐水梨、火龍果和巨峰葡萄品質好，去年鎮長蔡詩傑帶隊，首次在台北微風超市展售4天，頗受好評，鎮農會總幹事邱士平整合行銷二林三寶三果，在鼎三國際企業有限公司、食味鑑定士董事長林定三的引薦下，再度進軍台北微風復興、南山兩處超市展售二林三果和水果冰棒。值得一提的是，去年賣4天，今年只要果品符合上市標準，就持續展出至少7天。

提供今天三果展示場地的金太湖酒莊業者廖立興，和二林鎮小酒莊業者自產自銷，因為地方水保工程結識南投水保局，推薦到台中大遠百展售農特產品。廖立興說，二林鎮西斗里5家小酒莊和台中市外埔4家酒莊業者第一次到百貨公司展覽，6月20日、21日將帶自家釀造的紅酒、白酒、蒸餾酒及葡萄、火龍果等產品，向都會區消費者介紹台灣好味道。

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