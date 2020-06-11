疫情解封 中友百貨推出「母親節等級」的年中慶

隨著疫情解封，台中市中友百貨看好民眾消費意願提供，上午宣布提前在振興券發放前推出「母親節等級」的年中慶活動，除了比照母親節檔期的化妝品優惠組合、流行服飾7折起、全館滿仟送佰，還特別追加1萬份家族會員禮，最高回饋率可達16.8%。

副店長王勝豐說，年中慶將自明起到28日擴大舉辦，除了相關優惠活動，還與藝術家林純如合作推出二波家族會員獨享禮，另也看準消費者出遊的渴望，推出台中順天環匯五星級酒店豪華雙人客房以及行政雙人客房抽獎活動。

只要於活動期間持中友APP不限金額消費即可參加抽獎，抽中即可入住擁有台中最美無邊際泳池的網美打卡聖地，另外還有空氣清淨機、市價8萬2000元的SUZUKI Saluto 125機車等大獎，贈獎規模媲美母親節檔期，消費者可趁此機會滿足購物需求。

滿仟送佰部分：明起至18日持中友APP或中友家族卡累積消費滿額即可獲贈電子購物券，1F化妝品、2F香水櫃滿2000送200、全館滿3000送300、名品、珠寶、大家電滿5000送500。