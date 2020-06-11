台中綠空鐵道北段年底完工 空中綠廊最遠至台中公園

台中市推動舊城區再生，綠空鐵道軸線計畫北段（國光路到進德路）今天開工，市長盧秀燕說，地方與中央合力投入4億6700萬元，預計年底完工，不僅提供更多休閒綠地，也改善2.9公里人行徒步空間，未來民眾可直接從空中綠廊步行至台中公園，綠空鐵道軸線搭配大智路打通，將讓舊城區風華再現。

台中市都發局表示，綠空鐵道軸線計畫第一期南段工程，今年2月已完工，目前正辦理驗收程序，北段工程今年底完工後，民眾可以步行直接至周邊熱門景點，最遠更可至台中公園。

盧秀燕說，鐵路高架化、正在進行的大智路打通是台中車站前後站貫通2大計畫，今天動土的「綠空鐵道北段」延續第一期南段（國光路到互助街）工程，更串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點，重塑百年鐵道都市意象，感謝台中不分黨派立委向中央爭取2.3億元補助，及多位地方民代支持計畫。

都發局長黃文彬表示，台灣縱貫線鐵路1908年全面連通，當時開通典禮在台中公園舉辦，台中車站是全國唯一三代同堂車站；這次工程將增加0.75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島，讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位，及改善2.9公里人行徒步空間，市民能夠悠遊於舊車站鐵路路堤的空中綠廊、地面及水岸空間。

針對綠空鐵道軸線計畫北段人行道工程，建設局長陳大田說明，「雙十路與南京路人行道改善工程」，契約金額約1億900萬元，依據地方需求及區域特性，增設照明、人行等空間，人行道規劃採用管式混凝土結構，讓水與空氣穿過透水鋪面，藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，形成「會呼吸的人行道」。