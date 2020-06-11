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中市雙自行車道獲殊榮 奪全台「最讚亮點車道獎」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中潭雅神自行車道優美的S型彎道，是IG上爆紅的人氣打卡地標。圖／中市府觀旅局提供
台中潭雅神自行車道優美的S型彎道，是IG上爆紅的人氣打卡地標。圖／中市府觀旅局提供

台中潭雅神綠園道、清水自行車道，雙雙奪下教育部體育署今年舉辦「騎亮台灣」網路票選「最讚亮點車道獎」，中市府觀旅局長林筱淇表示，此次脫穎而出的台中兩條自行車道，潭雅神綠園道及清水自行車道都是精彩的鐵馬旅遊選擇，非常適合親子共遊，歡迎大家來台中暢騎單車，享受沿途觀光景點，並品嚐台中在地美食。

觀旅局指出，潭雅神綠園道是以原軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，近來「親子共騎」觀念盛行，目前潭雅神車道禁止電動自行車道進入，帶孩子暢騎鐵馬時，無須擔憂有車輛從旁呼嘯而過，而優美的S型彎道，更是IG上爆紅的人氣打卡地標，附近座落兩座公園適合安排一日雙公園的騎乘路線。

觀旅局表示，位於潭雅神綠園道的大雅端處的終點廣場，有三道台中最長22公尺山丘磨石子溜滑梯、沙坑及新完工的戲水區；而位於神岡圳前仁愛公園，則有夏季限定的環狀溪流戲水區、生態池及沙坑堡壘遊戲區、入口處還有小型的越野單車體驗區，多樣化的兒童遊憩設施絕對能讓孩子們玩到樂不思蜀。

觀旅局提到，清水自行車道整體網絡規劃涵蓋清水區的清水自行車道清水段、五福圳自行車道、臨海路自行車道、濱海自行車道高美段及臨港北路自行車道，途經清水趙家古厝、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、紫雲巖、清水鬼洞等觀光資源、生活人文與產業據點，建構台中海線區域特色亮點路線。盛夏期間，適逢圳邊荷花盛開，美不勝收。

觀旅局特別推薦隨著夏荷時的芬芳來趟清水單車微旅行，欣賞古厝、荷花、青山及火車交錯而成的田園景致，傍晚時分往北騎乘濱海自行車道高美段，暢遊被國際票選為此生必遊一次的秘境「高美濕地」，一望無際的海岸景觀及雲林莞草的草海景色、充滿生機的招潮蟹、彈塗魚等底棲生物，加上火紅的落日及整排的風車景觀，海線優美景致盡收眼底。

台中潭雅神自行車道。圖／中市府觀旅局提供
台中潭雅神自行車道。圖／中市府觀旅局提供
五福圳自行車道。圖／中市府觀旅局提供
五福圳自行車道。圖／中市府觀旅局提供

車道 電動自行車 單車

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