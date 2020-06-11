日月潭漁會復育原生種魚類 將放養總統魚

新冠肺炎疫情讓日月潭遊客數量銳減，卻也讓環境生態意外獲得「喘息」的機會，日月潭漁會最近將結合業者，共同整頓日月潭水下生態，藉由原生種魚類的復育，希望強化日月潭綠色經濟，共同推動漁場復甦。

日月潭漁會指出，近年來因為不當放生，導致魚虎等強勢外來種對在地原生魚種的生態損害，利用位在月潭畔的盛百年原生魚類生態復育場，已於今年4月落成150坪箱網，成功復育在日月潭近乎絕跡的奇力魚，下周起第二階段將放養總統魚、奇力魚、潭蝦等原生魚種魚苗，希望搭配箱網及浮田的生態養殖，讓魚苗能夠順利成長。

日月潭漁會說，在水利法的限制下，漁會配合業者及在地漁民「自然循環養殖技術」，陸續修復閒置超過10年的箱網，在箱網內部建置浮田，模擬原始生態環境，並提供更具隱蔽性的產卵與躲藏空間，同時增加原生種的數量及存活度，進而達到穩定生態的效益。