媽祖應允舉辦王功漁火節 彰化縣加速王功漁港建設

位在鹿港區的彰化漁港尚未完工之前，芳苑鄉王功漁港是目前彰化漁船與動力膠筏的主要停靠點，彰化區漁會受理漁民陳情指稱王功漁港淤積嚴重，縣政府撥款清淤並整理周邊生態環境，今天縣長王惠美查看相關工程，施工單位簡報說，漁港環工程今年5月完工，清於工程預計8月完工，出海道路工程預計9月完工。

彰化縣政府積極發展王功地區觀光產業，上周王惠美到芳苑鄉福海宮擲筊，獲媽祖應允舉辦王功漁火節，縣政府農業處接下來全力拚相關工程，為觀光做好準備，迎向來自全台的遊客。施工單位上午簡報，爭取漁港建設的彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚到場了解工程現況，縣政顧問林保玲也到場關心。

施工單位表示，王功漁港環境營造已於5月完工，王功漁港清淤工程預計今年8月完工，王功漁港出海道路工程預計今年9月完工。

王惠美說，彰化縣政府爭取前瞻基礎建設計畫和漁業多元化經營建設計畫，動支經費9129萬3182元，改善彰化縣沿海出海道路鋪面及基礎，整理王功漁港紅樹林生態區，建設親子遊憩區、服務空間、觀景休憩區進行改善和綠化停車空間，又疏濬王功漁港港區。

王惠美又說，王功港區環境營造工程與王功漁港清淤工程，先後獲農委會及漁業署工程查核及督導甲等的肯定，縣政府期待王功漁港相關改善工程除增進王功地區漁民於漁港進出作業便利，漁港環境再造提升王功港區遊憩服務設施功能，建構生態體驗型遊憩場域，除了帶動王功地區生產及生態資源及經濟發展動能，期待王功漁港成為彰化縣彰濱海岸生態旅遊廊道的核心。