為花農行銷 彰化縣長和小朋友一起學插花

新冠肺炎疫情期間，花卉銷量大減，為了幫農民行銷花卉，彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。

彰化縣花卉生產總面積占全國25.6%，是全台重要花卉產區，為了幫農民行銷花卉，縣府向農糧署爭取經費加上縣府配合款3000萬元輔導農會及合作社共同推動「彰顯花都美育扎根」活動，最近還拍攝了校園花藝教學宣傳影音。

王惠美今天也與溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員張春洋、陳玉姬、洪本成、溪湖鎮農會總幹事陳金源、湖南國小校長陳泗正等人和湖南國小學生一起上插花課，王惠美說，本月開始將花藝帶進校園內，透過美的教學，讓孩子與家長體驗插花樂趣，進而看花賞花愛花插花，讓生活處處有花朵、處處有氣氛，也能協助花農刺激買氣。