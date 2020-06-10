聽新聞
test
0:00 / 0:00

為花農行銷 彰化縣長和小朋友一起學插花

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情期間，花卉銷量大減，為了幫農民行銷花卉，彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。

彰化縣花卉生產總面積占全國25.6%，是全台重要花卉產區，為了幫農民行銷花卉，縣府向農糧署爭取經費加上縣府配合款3000萬元輔導農會及合作社共同推動「彰顯花都美育扎根」活動，最近還拍攝了校園花藝教學宣傳影音。

王惠美今天也與溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員張春洋、陳玉姬、洪本成、溪湖鎮農會總幹事陳金源、湖南國小校長陳泗正等人和湖南國小學生一起上插花課，王惠美說，本月開始將花藝帶進校園內，透過美的教學，讓孩子與家長體驗插花樂趣，進而看花賞花愛花插花，讓生活處處有花朵、處處有氣氛，也能協助花農刺激買氣。

王惠美也表示，湖南國小明年是建校100年，由於校方多次反映PU跑道年久失修，已有安全之虞，經現勘跑道確實需要整修，會盡速補助整修跑道，而湖南國小第一任校長楊炭的子孫捐獻800萬元，縣府編配合款400萬興建楊炭紀念館，近期也即將完工，還有縣府也將補助278萬元讓社區共讀站早日完工，提供給社區民眾及孩子們舒適閱讀空間。

彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學習花藝，彰化縣長王惠美今天到湖南國小和學生們一起上插花課表示，希望這些花材能充分運用也促進花卉買氣，更將美感教育結合產業，讓美感教育向下扎根。記者林宛諭／攝影

王惠美

延伸閱讀

中小企自動化 彰化縣府籌辦大展行銷

彰化藏著隱形冠軍 機器人手臂沖泡咖啡風靡美日韓

大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

影／身障兒設計輔具照顧中風媽 盼晚年能無後顧憂

相關新聞

為花農行銷 彰化縣長和小朋友一起學插花

新冠肺炎疫情期間，花卉銷量大減，為了幫農民行銷花卉，彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學...

公共工程噪音投訴528件罰13件 中市府：被罰就列記錄

台中市進行大小公共工程上千件，施工造成的噪音讓在地居民痛苦不已，去年1月至今年4月，環保局接獲民眾檢舉528件，但最後開...

擴大推廣AI製造 中科結合衛星基地線上展示研發成果

科技部中科管理局為擴大推廣AI製造，把中科的「AI自造基地」往外拓展了14個衛星基地，今天以臉書直播方式展示他們的研發成...

台中建設分藍綠 中央地方各自為政

台中市都發局不重視台中「大車站計畫」？交通部長林佳龍10日到台中進行大車站計畫現勘，但承辦大車站計畫的都發局卻未指派人員前往。民進黨市議員在業務質詢時質問都發局長黃文彬，為何都發局未有任何人前往參與勘查和討論？黃文彬表示，未看過此一公文，否則會派人配合。

6月16日起停水 中市北中西南4區停水減壓6.7萬戶共23小時

台灣自來水公司配合台中市政府進行「西區民權路與柳川東（西）路二段管線改接工程」16日上午10點至17日上午9點停水或降壓...

大甲媽來了！彰化沿途勸導取締亂放鞭炮 最高罰15萬

大甲媽祖將起駕，彰化以往許多宮廟角頭及地方人士為了助陣常見出動鞭炮車，甚至夜間鞭炮聲擾人，去年在強力宣導下大為改善，但今...

水湳智慧塔改名又忽高忽低 市府：76億重啟亮點建設

台中市「台灣智慧營運塔」再變更？前市長胡志強任內「台灣塔」規劃300公尺，前市長林佳龍改為262公尺，現任市長盧秀燕又恢...

登記率低拆農地違章政府得出錢 中市議員：當市民塑膠

台中市政府配合中央新法上路，加速納管農地違章工廠，去年12月特別開設單一窗口，方便違章業者申請。但3個月月過去，僅324...

貼心的前世情人！女兒辭工作返鄉陪父親上學4年不間斷

58歲蔡國郎4年前妻子因病離世，失去另一半後鬱鬱寡歡，當時從東吳大學畢業的大女兒蔡幸佳擔心父親，決定辭掉上市櫃公司的工作...

日本腦炎流行期到了 南投籲加強防蚊接種疫苗

新冠疫情後期，衛生局預告每年5至10月正是日本腦炎流行季節，提醒家中有嬰幼兒者應提高警覺心，不但應按時完成疫苗接種；住家...

影／惠明盲校拍攝MV 用歌聲向防疫人員致敬

因應新冠肺炎疫情，許多第一線防疫人員犧牲奉獻，台中市私立惠明盲校全校師生製作一部MV「無私的付出─幸福的微光暖心」，由榮...

總達客運煞不住撞上列車 南投縣議員痛批老公車肇事

南投縣最近發生總達客運公車和集集線列車車禍事故，而從今年到5月全縣車禍2400多件，大客車平均一個月3件，今年到5月就有...

熱門新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。