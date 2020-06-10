公共工程噪音投訴528件罰13件 中市府：被罰就列記錄

台中市進行大小公共工程上千件，施工造成的噪音讓在地居民痛苦不已，去年1月至今年4月，環保局接獲民眾檢舉528件，但最後開罰僅13件。市議員質疑難道市府對自己的公共工程較不開罰？也認為因此噪音汙染案件這麼多。建設局表示，被開罰廠商列入履歷紀錄，影響日後承包機會。

民進黨議員林祈烽和施志昌今天天在市議會質詢，指出常接民眾反映，指公共工程的噪音汙染嚴重，影響生活品質。

根據環保局的資料，從去年1月至今年4月，投訴台中市公共工程製造噪音汙染的有528件，平均一個月超過30件以上，一天最少就有一件。兩位議員批評，公共工程施工噪音汙染竟如此嚴重。最後，環保局開罰案件僅13件，罰款4萬2000元，議員認為，市府列管公共工程，施工品質應作為表率。

建設局長陳大田說，公共工程施工因整地、搭建或拆除，難免發出大聲響。市府也一併要求施作過程須做好減少噪音和防塵設施，並選擇擾民最少的時段，但難免有超過環保規定遭開罰，發包機關都會接獲通知，列入工程履歷紀錄，影響日後承包公共工程的機會。

副市長黃國榮指出，環保局開罰案件少可能因行政裁量權決定給廠商勸導改進的機會，所以處罰的案件就比較少。林祈烽表示，政府的施政應該具有帶頭和示範效果，而不是招標發包後就放任廠商去施作，造成的相關汙染卻由附近的民眾來承擔；他要求各機關應做好把關和監督工作，不要讓擾民的事件一再發生。