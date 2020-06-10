擴大推廣AI製造 中科結合衛星基地線上展示研發成果

科技部中科管理局為擴大推廣AI製造，把中科的「AI自造基地」往外拓展了14個衛星基地，今天以臉書直播方式展示他們的研發成果，吸引4千人線上參與。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾及「台灣機器人教父」羅仁權都受邀擔任活動嘉賓，分享AI發展經驗。

管理局長許茂新指出，14個基地以中科智慧機器人自造基地為中心，都是經過挑選的優質企業及學研單位，並從智慧機械、智慧農業、智慧醫療到智慧教育等4大領域，聯手開發AI智慧機器人技術，進而協助產業AI化，加速台灣AI創新生態系發展。

至於以直播方式與線上觀眾互動，不僅能避免群聚，降低感染風險，也讓更多粉絲無地域限制，擴大參與，並滿足觀眾對AI之無限想像。

14個基地分別是中興大學、雲林科大、中正大學、交通大學、中興大學、高雄科大、精機中心、鞋技中心、祥儀企業、巨匠電腦、邁克兄弟、整技科技、銓寶工業，和台灣海博特，並有超過30件AI研發成果進行線上展示。

包括全球第一個超音波加工振幅量測工具-國產機械手臂TCP量測儀器、結合拋光研磨與檢測的六軸機械手臂、可實現汽車輪框智慧製造、可進行微氣候資訊收集的AI科技系統，以及可應用於農田進行精準病害防治處理的多光譜影像分析與辨識系統及利用AI深度學習技術，和可加速新藥開發的奈米級功能組成物的AI篩選系統等，展現亮眼的智慧科技與新創活力。