政院出手辦營運融資說明會 助南投中小企業度難關

中央社 / 南投縣10日電
行政院中部聯合服務中心10日在南投辦營運及融資說明會，說明政府各項紓困方案，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（前中）等人出席。圖／行政院中部聯合服務中心提供
行政院中部聯合服務中心10日在南投辦營運及融資說明會，說明政府各項紓困方案，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（前中）等人出席。圖／行政院中部聯合服務中心提供

協助受疫情影響中小企業，行政院中部聯合服務中心今天在南投辦營運及融資說明會，說明各項紓困方案，出席廠商也詢問許多如薪水發放、員工是否須打卡留紀錄等經營實務細節。

為協助中部地區受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響營運的企業，行政院中部聯合服務中心、經濟部中小企業處等單位今天下午在南投縣舉辦企業營運及融資診斷輔導說明會，盼將企業需求與銀行雙向連結，協助企業解決融資紓困貸款等問題。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，南投有很多世界級觀光景點及多樣精緻農業，還有很多具特色中小企業，近年也有許多青年回鄉，開創不少具競爭力的青創產業，卻常被忽略，加上最近遇到新冠肺炎疫情衝擊，南投中小企業更需要政府協助應急。

蔡培慧說，政府針對企業困境提出各種妥適因應作法，例如有些中小企業過去與銀行無借貸往來，面對疫情衝擊，也難提出相關佐證資料，導致既有銀行貸款制度難行，因此她將這類困境向行政院商議，促成小規模營業人新台幣50萬元貸款方案，加上信保基金擔保，廠商就易向銀行貸款度難關。

今天約有50名中小企業代表與廠商參加說明會，蔡培慧表示，目標就是將企業需求連結銀行，感謝經濟部中小企業處、台灣中小企業聯合輔導基金會協助辦理，希望今天與會企業代表都能解決困難，說明會台中場明天在台中饗宴館辦理。

行政院 疫情 蔡培慧

延伸閱讀

振興三倍券將上路 南投縣議員要求縣府部署「搶錢」

日本腦炎流行期到了 南投籲加強防蚊接種疫苗

美國商會肯定改善投資問題 政院：持續提升競爭力

南投首創 原民烤豬認證開課

相關新聞

為花農行銷 彰化縣長和小朋友一起學插花

新冠肺炎疫情期間，花卉銷量大減，為了幫農民行銷花卉，彰化縣政府向農糧署爭取經費在校園開辦花藝美學課程，讓8萬名中小學生學...

公共工程噪音投訴528件罰13件 中市府：被罰就列記錄

台中市進行大小公共工程上千件，施工造成的噪音讓在地居民痛苦不已，去年1月至今年4月，環保局接獲民眾檢舉528件，但最後開...

擴大推廣AI製造 中科結合衛星基地線上展示研發成果

科技部中科管理局為擴大推廣AI製造，把中科的「AI自造基地」往外拓展了14個衛星基地，今天以臉書直播方式展示他們的研發成...

台中建設分藍綠 中央地方各自為政

台中市都發局不重視台中「大車站計畫」？交通部長林佳龍10日到台中進行大車站計畫現勘，但承辦大車站計畫的都發局卻未指派人員前往。民進黨市議員在業務質詢時質問都發局長黃文彬，為何都發局未有任何人前往參與勘查和討論？黃文彬表示，未看過此一公文，否則會派人配合。

6月16日起停水 中市北中西南4區停水減壓6.7萬戶共23小時

台灣自來水公司配合台中市政府進行「西區民權路與柳川東（西）路二段管線改接工程」16日上午10點至17日上午9點停水或降壓...

大甲媽來了！彰化沿途勸導取締亂放鞭炮 最高罰15萬

大甲媽祖將起駕，彰化以往許多宮廟角頭及地方人士為了助陣常見出動鞭炮車，甚至夜間鞭炮聲擾人，去年在強力宣導下大為改善，但今...

水湳智慧塔改名又忽高忽低 市府：76億重啟亮點建設

台中市「台灣智慧營運塔」再變更？前市長胡志強任內「台灣塔」規劃300公尺，前市長林佳龍改為262公尺，現任市長盧秀燕又恢...

登記率低拆農地違章政府得出錢 中市議員：當市民塑膠

台中市政府配合中央新法上路，加速納管農地違章工廠，去年12月特別開設單一窗口，方便違章業者申請。但3個月月過去，僅324...

貼心的前世情人！女兒辭工作返鄉陪父親上學4年不間斷

58歲蔡國郎4年前妻子因病離世，失去另一半後鬱鬱寡歡，當時從東吳大學畢業的大女兒蔡幸佳擔心父親，決定辭掉上市櫃公司的工作...

日本腦炎流行期到了 南投籲加強防蚊接種疫苗

新冠疫情後期，衛生局預告每年5至10月正是日本腦炎流行季節，提醒家中有嬰幼兒者應提高警覺心，不但應按時完成疫苗接種；住家...

影／惠明盲校拍攝MV 用歌聲向防疫人員致敬

因應新冠肺炎疫情，許多第一線防疫人員犧牲奉獻，台中市私立惠明盲校全校師生製作一部MV「無私的付出─幸福的微光暖心」，由榮...

總達客運煞不住撞上列車 南投縣議員痛批老公車肇事

南投縣最近發生總達客運公車和集集線列車車禍事故，而從今年到5月全縣車禍2400多件，大客車平均一個月3件，今年到5月就有...

熱門新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。