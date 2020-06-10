政院出手辦營運融資說明會 助南投中小企業度難關

協助受疫情影響中小企業，行政院中部聯合服務中心今天在南投辦營運及融資說明會，說明各項紓困方案，出席廠商也詢問許多如薪水發放、員工是否須打卡留紀錄等經營實務細節。

為協助中部地區受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響營運的企業，行政院中部聯合服務中心、經濟部中小企業處等單位今天下午在南投縣舉辦企業營運及融資診斷輔導說明會，盼將企業需求與銀行雙向連結，協助企業解決融資紓困貸款等問題。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，南投有很多世界級觀光景點及多樣精緻農業，還有很多具特色中小企業，近年也有許多青年回鄉，開創不少具競爭力的青創產業，卻常被忽略，加上最近遇到新冠肺炎疫情衝擊，南投中小企業更需要政府協助應急。

蔡培慧說，政府針對企業困境提出各種妥適因應作法，例如有些中小企業過去與銀行無借貸往來，面對疫情衝擊，也難提出相關佐證資料，導致既有銀行貸款制度難行，因此她將這類困境向行政院商議，促成小規模營業人新台幣50萬元貸款方案，加上信保基金擔保，廠商就易向銀行貸款度難關。

今天約有50名中小企業代表與廠商參加說明會，蔡培慧表示，目標就是將企業需求連結銀行，感謝經濟部中小企業處、台灣中小企業聯合輔導基金會協助辦理，希望今天與會企業代表都能解決困難，說明會台中場明天在台中饗宴館辦理。