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台中建設分藍綠 中央地方各自為政

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市綠議員質疑市府未配合交通部長林佳龍會勘討論大火車站計畫，但市府查證結果，未收到公文。中央地方不同調，到底是誰分藍綠，成了羅生門。(photo by 劉東皋／台灣醒報)
台中市綠議員質疑市府未配合交通部長林佳龍會勘討論大火車站計畫，但市府查證結果，未收到公文。中央地方不同調，到底是誰分藍綠，成了羅生門。(photo by 劉東皋／台灣醒報)

台中市都發局不重視台中「大車站計畫」？交通部長林佳龍10日到台中進行大車站計畫現勘，但承辦大車站計畫的都發局卻未指派人員前往。民進黨市議員在業務質詢時質問都發局長黃文彬，為何都發局未有任何人前往參與勘查和討論？黃文彬表示，未看過此一公文，否則會派人配合。

大台中車站計畫攸關台中舊市區的振興，是林佳龍擔任市長時代特別重視的重大建設計畫，周遭包括台糖干城土地的重大商場開發、大智路打通後的交通興建、以及台鐵新站區的整體規劃等，市府預期將能帶動台中舊城區的振興發展。通常交通部長親自前來會勘，地方主管局處都會陪同並參與討論。

然而，市議員何敏誠表示，他在現場3個多小時，未見市府指派任何人會同討論。「難道連重大建設的會勘，都有藍綠之分嗎？」何敏誠指出，包括台鐵局長、交通部內前胡志強時代的交通主管都在現場，為何都發局沒有任何人前往？對此，黃文彬回說，知道部長進行最後一次會勘，一定會派人前往，但都發局沒有收到任何訊息。

經市府派員追蹤查證，市府確定無此通知公文；主要是由鐵路局配合林佳龍的會勘。此一事件成了民進黨議員指責市府忽視重大建設的質詢重點；但到底是中央地方各自為政，或成了打擊市府盧團隊的一項莫須有議題，成了一樁羅生門。

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林佳龍 民進黨 台鐵

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