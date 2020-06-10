台中建設分藍綠 中央地方各自為政

台中市都發局不重視台中「大車站計畫」？交通部長林佳龍10日到台中進行大車站計畫現勘，但承辦大車站計畫的都發局卻未指派人員前往。民進黨市議員在業務質詢時質問都發局長黃文彬，為何都發局未有任何人前往參與勘查和討論？黃文彬表示，未看過此一公文，否則會派人配合。

大台中車站計畫攸關台中舊市區的振興，是林佳龍擔任市長時代特別重視的重大建設計畫，周遭包括台糖干城土地的重大商場開發、大智路打通後的交通興建、以及台鐵新站區的整體規劃等，市府預期將能帶動台中舊城區的振興發展。通常交通部長親自前來會勘，地方主管局處都會陪同並參與討論。

然而，市議員何敏誠表示，他在現場3個多小時，未見市府指派任何人會同討論。「難道連重大建設的會勘，都有藍綠之分嗎？」何敏誠指出，包括台鐵局長、交通部內前胡志強時代的交通主管都在現場，為何都發局沒有任何人前往？對此，黃文彬回說，知道部長進行最後一次會勘，一定會派人前往，但都發局沒有收到任何訊息。

經市府派員追蹤查證，市府確定無此通知公文；主要是由鐵路局配合林佳龍的會勘。此一事件成了民進黨議員指責市府忽視重大建設的質詢重點；但到底是中央地方各自為政，或成了打擊市府盧團隊的一項莫須有議題，成了一樁羅生門。

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