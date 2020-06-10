6月16日起停水 中市北中西南4區停水減壓6.7萬戶共23小時

台灣自來水公司配合台中市政府進行「西區民權路與柳川東（西）路二段管線改接工程」16日上午10點至17日上午9點停水或降壓，共23小時，範圍涵蓋北區、中區、西區及南區，請市民及早儲水備用。

台中市政府經濟發展局表示，停水區包括五權路以南、建國路以北、雙十路以西，及五權路以東一帶，影響約計3萬369戶。

降壓區是台灣大道二段以南、建國北路二段以北、五權路以西、忠明南路以東等一帶，影響約計3萬3234戶。

自來水公司也規劃38處臨時取水站及7台機動水車，查詢網站

停水里如下：

（一）北區：新北里、錦平里、大湖里、六合里、中正里、金華里部分、樂英里部分、新興里部分、光大里部分。

（二）中區：綠川里、繼光里、公園里、光復里、大墩里、柳川里、大誠里、中華里。

（三）西區：平和里、廣民里、東昇里、三民里、利民里、民生里、藍興里、後龍里部分、安龍里部分、公民里部分。

降壓里如下：

（一）西區：公益里、中興里、雙龍里、昇平里、土庫里、吉龍里、公館里、後龍里部分、民龍里部分、忠明里部分、忠誠里部分、公平里部分、公德里部分、安龍里部分、公民里部分。

（二）南區：西川里部分、崇倫里部分、福平里部分。，