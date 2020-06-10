大甲媽來了！彰化沿途勸導取締亂放鞭炮 最高罰15萬

大甲媽祖將起駕，彰化以往許多宮廟角頭及地方人士為了助陣常見出動鞭炮車，甚至夜間鞭炮聲擾人，去年在強力宣導下大為改善，但今年大甲媽祖遶境宣布倉促，也讓相關預防工作措手不及，彰化消防局採分段宣導，這幾天緊急先向隊伍南下會經過的31家宮廟加強通知、宣導，接著空檔幾天再向回鑾行經的47間宮廟宣導。

大甲鎮瀾宮媽祖明天將起駕，預計本周五進入彰化市，前後在彰化縣內待3天，過去夜間時常施放爆竹煙火造成空氣汙染和安全危害，大量噪音更讓許多民眾難以承受，前年彰化縣消防局在大甲媽祖鑾遶境時強力取締，共開立2張罰單，去年已大為改善，僅有勸導將爆竹煙火扣留及末入，沒有開單。

彰化縣消防局預防科長蔡佳洲說，除了這幾天向沿途宮廟宣導爆竹煙火減量及安全使用，也派人在隊伍繞境前半小時巡視看是否有人違規，彰化縣竹煙火施放管制自治條例規定，晚上10時到隔天清晨6時嚴禁施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，專業爆竹煙火如板車煙火、盆花煙火、瀑布煙火等若未經許可也不能施放，否則可罰3萬至15萬罰鍰。

白天施放鞭炮也應依產品使用說明進行施放，禁止堆疊或串接方式燃放及勿使用吊車等機具高空懸掛燃放鞭炮，建議改用電子音效播放代替一般爆竹煙火的施放，避免空汙。