議員批烏日社宅缺公托「違法」 都發局：研議納入

台中市府在烏日高鐵特區三榮路二段旁，規劃279戶社會住宅，議員張家銨表示肯定，但指社會住宅內缺少「亮點」托育服務，不利年輕家長。都發局表示會與相關單位研議納入。

台中市議會定期會今進行都發建設水利業務質詢，市議員張家銨肯定市府規劃烏日新榮和段社會住宅，照顧在地人的需求。

但這座社會住宅內，規劃幼兒園、室內活動空間、戶外活動空間丶社區式日照服務空間、身障者社區居住空間等，但其中沒有0到2歳的托育服務，恐與法令不符。

根據內政部公告，社會住宅入住人口數達300人以上，應設置托育服務，且該案規劃為279 戶，入住人口一定超過300人。

更重要的是，烏日只有2處公托，張家銨表示，社會住宅於法丶於市民需求都應盡快納入。

都發局長黃文彬表示，烏日新榮和段、台糖土地興建社會住宅，預計113年完工。社宅內的空間會設置幼兒園空間及日照服務，有關托育服務將與相關局處討論納入。

張家銨呼籲，目前烏日區未滿2歲幼兒人口1286人，但公私立托嬰中心及居家式托育，可收托人數與幼兒人口數的比率僅17.86％，在台中29個行政區中排名第16，且烏日區公托，目前僅2間，其中1家施工中。市府應加速推動烏日社會住宅計畫，納入托育服務，完善烏日幼兒托育服務。