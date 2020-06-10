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水湳智慧塔改名又忽高忽低 市府：76億重啟亮點建設

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台灣智慧營運塔高改回300公尺，市府表示將在原預算75億元內完成。圖/台中市新聞局提供
台灣智慧營運塔高改回300公尺，市府表示將在原預算75億元內完成。圖/台中市新聞局提供

台中市「台灣智慧營運塔」再變更？前市長胡志強任內「台灣塔」規劃300公尺，前市長林佳龍改為262公尺，現任市長盧秀燕又恢復到300公尺？市議員陳淑華質疑一變再變，還蓋得成嗎？是否追加預算？換了市長政策換不停！

藍綠議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源、陳成添關心台灣智慧營運塔進度，陳淑華表示，從前市長胡志強提出「台灣塔」前市長林佳龍規劃為「智慧營運中心」外界看得霧煞煞，現在的「智慧營運塔」還能以原預算完成？

陳淑華指出，無論是胡志強的台灣塔，還是林佳龍的智慧營運中心，在硬體建築上除了在景觀上，宣示的地標、打造台中市意象外，最重要的是要賦予什麼內容。

蕭隆澤建議，台灣智慧營運塔蓋越高越危險，應以現有經費76億，蓋安全又有亮點的工程。

副市長黃國榮表示，前市長胡志強執政時開始規劃台灣塔，當時他曾負責主持多次協調會，準備發包。前市長林佳龍上任後，新舊市府交接，產生變數，市長盧秀燕上任後，計劃結合兩位前市長的想法重新定案執行，兼顧地方發展潛力，盼打造符合民眾需求的建築物。

都發局長黃文彬指出，市府重新將水湳經貿園區智慧營運中心定位為「台灣智慧營運塔」成為大學城丶產業發展基地，經多次與建築師溝通，借鏡國外考察案例，研議保留智慧交通控制中心，另結合年輕人新創、都市實驗室與產業升級發展，有效營運管理建築物。

都發局指出，2019年1月暫停契約執行，經多次研討及國外案例考察後當年12月與市長召開再定位會議，評估財務及重啟計畫。今年3月由秘書長黃崇典邀相關單位進行再定位會議，在76億總經費內打造智慧營運建築地標。

台中市議員左起邱素貞丶陳淑華丶謝明源與蕭隆澤關心台灣智慧營運塔進度。記者陳秋雲/攝影
台中市議員左起邱素貞丶陳淑華丶謝明源與蕭隆澤關心台灣智慧營運塔進度。記者陳秋雲/攝影

建築 胡志強 林佳龍

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