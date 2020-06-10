水湳智慧塔改名又忽高忽低 市府：76億重啟亮點建設

台中市「台灣智慧營運塔」再變更？前市長胡志強任內「台灣塔」規劃300公尺，前市長林佳龍改為262公尺，現任市長盧秀燕又恢復到300公尺？市議員陳淑華質疑一變再變，還蓋得成嗎？是否追加預算？換了市長政策換不停！

藍綠議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源、陳成添關心台灣智慧營運塔進度，陳淑華表示，從前市長胡志強提出「台灣塔」前市長林佳龍規劃為「智慧營運中心」外界看得霧煞煞，現在的「智慧營運塔」還能以原預算完成？

陳淑華指出，無論是胡志強的台灣塔，還是林佳龍的智慧營運中心，在硬體建築上除了在景觀上，宣示的地標、打造台中市意象外，最重要的是要賦予什麼內容。

蕭隆澤建議，台灣智慧營運塔蓋越高越危險，應以現有經費76億，蓋安全又有亮點的工程。

副市長黃國榮表示，前市長胡志強執政時開始規劃台灣塔，當時他曾負責主持多次協調會，準備發包。前市長林佳龍上任後，新舊市府交接，產生變數，市長盧秀燕上任後，計劃結合兩位前市長的想法重新定案執行，兼顧地方發展潛力，盼打造符合民眾需求的建築物。

都發局長黃文彬指出，市府重新將水湳經貿園區智慧營運中心定位為「台灣智慧營運塔」成為大學城丶產業發展基地，經多次與建築師溝通，借鏡國外考察案例，研議保留智慧交通控制中心，另結合年輕人新創、都市實驗室與產業升級發展，有效營運管理建築物。