振興三倍券將上路 南投縣議員要求縣府部署「搶錢」

振興三倍券將在7月15日上路，南投縣議員陳翰立等人今天質疑，振興三倍券總經費690億元，其他縣市都推配套措施「搶錢」，南投縣政府卻靜悄悄，縣府應提前部署，提供相關優惠方案，幫助南投縣各行業爭取振興三倍券商機。

南投縣觀光處長陳志賢說，中央振興券正式公文仍沒下來，但這段時間都在彙整各行業意見。中央將核撥一千萬多萬元作為振興三倍券相關行銷經費，等中央撥款下來，就能馬上啟動。縣府11日邀集各局處討論振興券和國旅補助措施，會有更具體的規畫，南投縣觀光旅遊業者也合作以觀光區域聯盟方式共同行銷，希望政府機關和業者合作，爭取各縣市遊客到南投旅遊消費。

縣議員葉仁創說，日本和台灣觀光互動往來密切，去年日本來台人數達200萬人創新高，這10年中日本來台遊客中，增加最多的是日本學生的修學旅行。修學旅行是日本小學、中學及高中職非常重要的教育活動，參訪當地文化、國際交流學習。但日本遊客來台主要都在台北市，相當可惜。

陳志賢說，日本人來台旅遊雖然以北市最多，但第二順位就是南投，且日本修學旅遊到日月潭平均住宿都有7天，縣府也和暨大附中、埔里高工合作，提供更好的學習環境，爭取日本修學旅行商機。

葉仁創說，許多日本學生是「哈台族」，縣長也可以和來台的日本學生團互動合作，讓學生回日本後幫忙宣傳，增加南投的曝光度，讓日本旅客能一來再來。